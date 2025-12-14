DOLAR
Osmangazi'nin 5. Kreşi: Hamit Özelif Kreş Açılışa Hazırlanıyor

Erkan Aydın, Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni inceledi; 600 m² alanda, 80-120 öğrenci kapasiteli yeni kreş kısa süre içinde açılacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 16:47
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, inşaatı tamamlanan Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret ederek son kontrolleri yaptı.

Kreşin Özellikleri

Hayırsever iş insanları Osman ve Ali Özelif tarafından merhum babaları Hamit Özelif adına yaptırılan kreş, 600 metre kare arsa üzerinde, 325 metre kare inşaat alanına ve iki kata sahip şekilde inşa edildi. Depreme dayanıklı olarak tasarlanan tesiste, 80 ila 120 arası öğrenci, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim görecek.

Ziyaret ve Açıklama

Ziyarette inşaat çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi alan Başkan Aydın, kreşin kısa süre içinde hizmete gireceğini belirtti. Aydın, ziyaret sırasında şunları söyledi:

"Kreşimiz artık kullanıma hazır çok ufak tefek eksikleri kaldı. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Osmangazi’de yaşayan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunuyorlar. Osmangazi’de bir kreşimizi daha hayata geçirip hem çocuklara hem de ailelere bir katkı daha sunmaktan son derece mutluyuz"

Başkan Aydın'a, hayırsever iş insanı Ali Özelif, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Tolga Kornoşor ile kreşte görev yapacak öğretmenler de eşlik etti.

