Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı

"Eğitime destek, geleceğe yatırım" sloganıyla hayata geçirilen proje, gençlerin üniversite eğitiminin başlangıcında karşılaştıkları maddi zorlukları hafifletmeyi hedefliyor. Osmaniye Belediyesi, 2025 yılında ilk kez lisans programına yerleşen öğrencilere toplam 8 bin TL tutarında karşılıksız eğitim desteği sağlayacağını açıkladı.

Toplam 8 Bin TL Ödeme Yapılacak

Belediyenin duyurusuna göre, 2025 YKS sonuçlarına göre herhangi bir lisans programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler destekten yararlanabilecek. Ödemeler iki eşit taksitte gerçekleştirilecek: güz döneminin başında 4 bin TL ve bahar döneminin başında 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL hesaplara yatırılacak. Bu destek, yurt, kira, kitap ve diğer başlangıç masraflarında ailelere ve öğrencilere önemli bir nefes aldıracak.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerde aranan şartlar net olarak belirlendi. Başvuru yapabilecek adayların şu koşulları sağlaması gerekiyor:

İkamet Şartı: Öğrencinin ve ailesinin Osmaniye Merkez ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması.

Eğitim Şartı: 2025 YKS sonuçlarına göre ilk defa bir üniversitenin lisans (4 yıllık veya üzeri) bölümünü kazanmış ve kayıt yaptırmış olmak.

Bu şartları sağlayan öğrenciler başvurularını tamamlayarak söz konusu 8 bin TL destekten faydalanma hakkı elde edecekler.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek? Son Tarih 30 Eylül!

Başvurular tamamen dijital ortamda alınacak. Adaylar işlemlerini 30 Eylül 2025 tarihine kadar belediyenin resmi başvuru adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler: basvuru.osmaniye-bld.gov.tr.

Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler şunlar:

- Öğrenciye ait temel kimlik ve iletişim bilgileri

- Osmaniye Merkez'de ikamet ettiğini gösterir belge (e-Devlet üzerinden alınabilir)

- 2025 YKS yerleştirme sonuç belgesi (ÖSYM sitesinden alınan sonuç belgesi)

Osmaniye Belediyesi, başvuru sürecinin hızlı ve şeffaf şekilde tamamlanması için adayları belirtilen tarihe kadar işlemlerini eksiksiz yapmaya çağırdı.