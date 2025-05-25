Osmaniye'de 1,2 Tonluk Kurbanlık Boğa 360 Bin TL'ye Satışta

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Kurbanlık Boğa Satışa Çıkarıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 1,2 tonluk bir boğa, Kurban Bayramı öncesinde 360 bin TL fiyatla satışa sunuldu. Narlıkışla köyünde bulunan büyükbaş yetiştiricisi Mithat Gürlek'in çiftliğinde yetiştirilen 'Holstein' cinsi boğa, 1231 kilogram ağırlığa ulaştı.

'Reis' Adlı Boğa Alıcısını Bekliyor

Adı 'Reis' olan bu değerli boğa, Gürlek tarafından büyük bir özenle besleniyor. Gürlek, boğasını günde yaklaşık 40 kilogram yemle beslediğini belirtti. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Boğamıza 360 bin lira istiyorum. Şu ana kadar fiyatı ve kilogramından dolayı çok ilgilenen olmadı" dedi.

Deneyim ve Yetiştiricilik

Gürlek, 8 yıldır hayvancılık yaptığını ifade ederek, "Bugüne kadar 100'e yakın büyükbaş yetiştirdim. İçlerinde en değerlisi bu. Satılmazsa gelecek yıl ağırlığı 1,5 tona yaklaşır. O zaman satmak daha zor olacak ama yine de bakmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1231 kilogramlık boğa, Kurban Bayramı öncesi 360 bin liradan satışa çıkarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1231 kilogramlık boğa, Kurban Bayramı öncesi 360 bin liradan satışa çıkarıldı.