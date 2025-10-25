Osmaniye'de 2. Yer Fıstığı Festivali kortejle başladı

Alibeyli Camisi önünden Atatürk Caddesi'ne yürüyüşle başlayan etkinlikte ürünler ve gösteriler ilgi gördü

Osmaniye Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Yer Fıstığı Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar Alibeyli Camisi önünde toplanarak Atatürk Caddesindeki festival alanına yürüdü.

Etkinlik alanında, yer fıstığından yapılan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu; stantlar yerli üretim ve lezzetleri tanıttı.

Festival programında tiyatro gösterisi yer alırken, katılımcılar arasında düzenlenen yemek yarışmaları ilgi çekti ve renkli anlara sahne oldu.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kentin tescilli yer fıstığıyla ilgili düzenledikleri festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından stantları gezen protokol üyeleri, ürünleri inceledi ve ziyaretçilerle sohbet etti; etkinlikler yarına kadar sürecek.

Festival, yarın sona erecek.

Osmaniye Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Yer Fıstığı Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlik alanında yer fıstığından yapılan ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.