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Osmaniye'de Çocuklara Yönelik Camii Etkinliği Düzenlendi

Osmaniye'de, çocuklar için düzenlenen etkinlikte geleneksel oyunlar oynandı ve cami ile bağları güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 15:23
Osmaniye'de Çocuklara Yönelik Camii Etkinliği Düzenlendi

Osmaniye'de Çocuklar İçin Camii Etkinliği

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Etkinlik, Gençoğlu Camisi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirildi. Çocuklar, geleneksel oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi ve çeşitli yarışmalara katıldı.

Müftüden Açıklamalar

İlçe Müftüsü Yakup Etik, etkinliğinin amaçlarına değinerek, camide Kur'an-ı Kerim eğitimine ek olarak eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Etik, "Bu proje ile öğrencilerimizi bir araya getirerek çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerine özen gösteriyoruz. Geleneksel oyunlarla çocukların camiyle olan bağlantıları güçlenirken, sosyalleşme fırsatı da buluyorlar" dedi.

Gönüllüler ve Katılımcılar

Gençlik Merkezi gönüllüsü Ahmet Gül, oyun ve etkinliklerle çocukları camiyle buluşturmanın mutluluğunu dile getirdi. Etkinliğe katılan öğrencilerden Ahmet Çiğil ise arkadaşlarıyla birlikte camide geçirilen zamanın oldukça eğlenceli olduğunu belirtti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi"...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencileri geleneksel oyunlar oynadı, yarışmalara katıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi"...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencileri geleneksel oyunlar oynadı, yarışmalara katıldı.

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