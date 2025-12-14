DOLAR
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Osmaniye Kayalı mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. D-400 trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:28
Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Osmaniye merkezine bağlı Kayalı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'den Gaziantep istikametine seyreden 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen ve S.K.K. yönetimindeki 80 AIB 231 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Süleyman Körkü (26) ile eşi Sevda Körkü (26) ve hafif ticari araçta bulunan Mehmet Toy (77) yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca 2 kişi yaralandı.

Müdahale, hastane ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları titiz bir çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nun Düziçi-Osmaniye istikameti bir süre trafiğe kapandı; ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

