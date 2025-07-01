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Osmaniye'de Depremzedelere 89 Yeni Köy Evi Teslim Edildi

Osmaniye'de tamamlanan 89 köy evi, depremzedelere düzenlenen törenle teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 18:05
Osmaniye'de Depremzedelere 89 Yeni Köy Evi Teslim Edildi

Osmaniye'de Depremzedelere 89 Yeni Köy Evi Teslim Edildi

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi, düzenlenen törenle depremzedelere teslim edildi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz katılarak, hak sahiplerine anahtarları verdi.

Vali Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Bahçe köyünde yaptırılan evlerin teslimatının önemini vurguladı. Törende konuşan Yılmaz, evlerin birer birer hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

“Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışıyoruz,” diyen Yılmaz, son evin teslim edilene kadar durmayacaklarını ifade etti. Yılmaz, “Hemşerilerimizin konutlarında aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini diliyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun,” diyerek sözlerini tamamladı.

Törenin ardından Vali Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını tek tek teslim etti.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

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