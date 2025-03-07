Osmaniye'de F-16'lar Kutlama İçin Hava Gösterisi Yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 105. yılı için F-16'lar kol uçuşu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:31
Osmaniye'de F-16'lar Kutlama İçin Hava Gösterisi Yaptı

F-16'lar Kadirli Semalarında Gösteri Yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Etkinlikler kapsamında, F-16 muharip uçakları, ilçe semalarında etkileyici bir kol uçuşu gerçekleştirdi.

Tören Detayları

Kadirli Stadyumu'nda düzenlenen törende, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, yerel askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Protokol üyeleri, halkı selamladıktan sonra Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 152. Filo Komutanlığı bağlı F-16'lar, stadyum üzerinde yakın mesafeden muhteşem bir gösteri sundu.

Etkinliklerin Devamı

Tören, halk oyunları, halk müziği konseri ve mehter takımı gösterileri ile zenginleşti. Ayrıca, resim, şiir ve kompozisyon dalında başarılı olan öğrencilere ödüller verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenleri kapsamında...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenleri kapsamında F-16 muharip uçakları, ilçe semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenleri kapsamında...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenleri kapsamında F-16 muharip uçakları, ilçe semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınların Hikayelerini Ekrana Taşıyor
2
Hatay'da Kadınlar İçin Yeni Bir Umut: İş'te Kadın Kardeşim Projesi
3
Kayseri'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Gençleri Sevindiriyor
4
AB, Türkiye ile NATO Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliğini Artırmak İstiyor
5
Yargıda Birlik Derneği ve TOBBUYUM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
6
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti