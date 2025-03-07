Osmaniye'de F-16'lar Kutlama İçin Hava Gösterisi Yaptı

F-16'lar Kadirli Semalarında Gösteri Yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Etkinlikler kapsamında, F-16 muharip uçakları, ilçe semalarında etkileyici bir kol uçuşu gerçekleştirdi.

Tören Detayları

Kadirli Stadyumu'nda düzenlenen törende, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, yerel askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Protokol üyeleri, halkı selamladıktan sonra Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 152. Filo Komutanlığı bağlı F-16'lar, stadyum üzerinde yakın mesafeden muhteşem bir gösteri sundu.

Etkinliklerin Devamı

Tören, halk oyunları, halk müziği konseri ve mehter takımı gösterileri ile zenginleşti. Ayrıca, resim, şiir ve kompozisyon dalında başarılı olan öğrencilere ödüller verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenleri kapsamında F-16 muharip uçakları, ilçe semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenleri kapsamında F-16 muharip uçakları, ilçe semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi.