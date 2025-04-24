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Osmaniye'de Feci Kaza: Cip Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de tıra arkadan çarpan cipteki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:04
Osmaniye'de Feci Kaza: Cip Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, bir cip tıra arkadan çarparak sürücüsünün hayatına mal oldu. Olay, İ.H.İ. (33) tarafından kullanılan 06 DVD 785 plakalı cipin, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Sakızgediği mevkisinde Y.E. (37) yönetimindeki 33 AJJ 847 plakalı tıra çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda cipte sıkışmış olan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile çıkarılan İ.H.İ.'nin cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından tır şoförü Y.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Osmaniye'de tıra arkadan çarpan cipteki sürücü öldü.

Osmaniye'de tıra arkadan çarpan cipteki sürücü öldü.

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