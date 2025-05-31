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Osmaniye'de 'Kudüs-Gazze-Mavi Marmara' Temalı Bisiklet Turu Yapıldı

Osmaniye'de düzenlenen bisiklet turu, işgal altındaki Gazze ve Kudüs'e dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 19:45
Osmaniye'de 'Kudüs-Gazze-Mavi Marmara' Temalı Bisiklet Turu Yapıldı

Osmaniye'de Bisiklet Turu Coşkusu

Osmaniye, sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen "Kudüs-Gazze-Mavi Marmara" temalı bisiklet turuna ev sahipliği yaptı. Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi önünde bir araya gelen bisikletliler, etkinlik boyunca attıkları sloganlarla dikkat çekti.

Katılımcılar, pedal çevirerek Millet Bahçesi'nde bulunan Cebelibereket Camisine kadar ulaştı.

Soykırıma Dikkat Çekildi

Etkinlikte konuşma yapan sivil toplum örgütü temsilcisi Muhammet Talha Kakıs, dünyanın 21. yüzyılda işgalci güçler tarafından gerçekleştirilen acımasız soykırımlara tanıklık ettiğini vurguladı. Kakıs, "İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işliyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 60 bine yakın kardeşimizi kaybettik," dedi.

Kakıs, sözlerine şöyle devam etti: "125 bine yakın kardeşimiz yaralandı. 601 gündür sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler, okullar ve çadırlar bombalanıyor. Her gün bu saldırılar aralıksız devam ediyor."

Bugünün, Mavi Marmara'nın da yer aldığı Gazze Özgürlük Filosu'na İsrail ordusu'nun saldırısının 15. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kakıs, saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bisiklet turu, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Osmaniye'de, sivil toplum örgütlerince "Kudüs-Gazze-Mavi Marmara" temalı bisiklet turu...

Osmaniye'de, sivil toplum örgütlerince "Kudüs-Gazze-Mavi Marmara" temalı bisiklet turu düzenlendi.

Osmaniye'de, sivil toplum örgütlerince "Kudüs-Gazze-Mavi Marmara" temalı bisiklet turu...

Osmaniye'de, sivil toplum örgütlerince "Kudüs-Gazze-Mavi Marmara" temalı bisiklet turu düzenlendi.

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