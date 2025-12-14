DOLAR
Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Osmaniye Kayalı mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; D-400 bir süre trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:14
Kaza Ayrıntıları

Osmaniye'de, merkez Kayalı köyü mevkisinde meydana gelen kazada bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Düziçi-Osmaniye yönünde, Osmaniye-Gaziantep istikametinde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçmesiyle başladı. Araç, karşı yönden gelen ve S.K.K yönetimindeki 80 AIB 231 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan vatandaşları titiz bir çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobilde bulunan Süleyman Körkü (26) ile eşi Sevda Körkü (26) ve hafif ticari araçta bulunan Mehmet Toy (77) yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nun Düziçi-Osmaniye istikameti bir süre trafiğe kapatıldı; ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlandı ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

