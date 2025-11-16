Osmaniye'de Taş Kaleye Transfer Videosu Gülümsetti

Osmaniye'de taşlardan kurdukları kalelerde oynayan çocuklar, Raufbeyspor için çektiği transfer videosuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:18
Osmaniye’de sokak arasında taşlarla kurdukları kalelerde futbol oynayan bir grup çocuk, aralarına yeni katılan arkadaşları için hazırladıkları transfer videosu ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Top oynadıkları sokağın bulunduğu mahallenin adından esinlenerek kendilerine Raufbeyspor ismini veren çocuklar, Süper Lig’deki büyük kulüplerin çektiği transfer videolarından etkilendi. Cep telefonuyla çekilen videolarda, mahalle takımına yeni katılan arkadaşlarının transferlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurdular.

Paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi ve paylaşıldı; bölge halkının da yüzünü güldürdü. Gençler, amaçlarının eğlenmek ve sevdikleri futbolu kendi imkânlarıyla daha renkli hâle getirmek olduğunu ifade etti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, mahalle kültürünün ve çocukların doğal oyun ortamlarının önemine vurgu yaptı.

Furkan Avcı duygularını şu sözlerle aktardı: "Sokakta futbol oynayarak büyüdük. Hakan abimiz de böyle bir takım kurdu. O takımda devam ediyoruz. Hayalimiz futbolcu olmak. Takıma transfer videolar çekiyoruz. Çünkü herkes takıma girmek istiyor. Deneyip alıyoruz. Sonra transfer videosu yapıyoruz. Birkaç tane videolarımızı attı. Sonra Rauf Bey kurmaya karar verdi. Sonra attığımız video izlenmeye başladı. Sonra bütün takımlardan istekler geldi. Herkes farklı farklı takımlar açmaya başladı. İsteklere yetişemiyoruz yani. Her hafta sonu bir maç yapıyoruz. Sokak arasında, okulda, halı sahada, her tarafta oynamaya çalışıyoruz."

Hakkı Türkmen ise ilham kaynaklarını anlattı: "Biz her okul çıkışı taşlarla kale yapıp maç yapıyorduk. Takım kurmayı düşündük sonra 1-2 video çektik. Sosyal medyada paylaştık. O videolar izlendi herkes mesaj atmaya başladı bize geldiler biz de onlara transferi videosu çektik. 3 büyük takımdan gördük, biz de onlara özenerek çektik videolarımızı. Osmaniye’de çok kişi tanıyor bizi selam veriyorlar."

Çocukların paylaşımları, sokak futbolunun yarattığı dayanışma ruhunu ve mahalle yaşamının canlılığını gözler önüne serdi. Yerel kültürün ve özgür oyun alanlarının korunmasının önemine dikkat çeken bu tür paylaşımlar, hem eğlenceli hem de toplumsal bir değer taşıyor.

