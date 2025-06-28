Osmaniye'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Trafik Faciası: Hayatını Kaybeden Sürücü Serdar Daş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan trafik kazası, bölge halkını yasa boğdu. Kadirli-Andırın kara yolu Kayasuyu mevkisinde, Serdar Daş tarafından kullanılan 80 LB 804 plakalı otomobil, 38 VL 491 plakalı bir kamyonla çarpıştı.

Kaza sonrası, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında otomobilin içinde sıkışan Daş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak, yapılan sağlık kontrollerinde Daş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kamyonun sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili detayların aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.