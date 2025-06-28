DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.274.863,79 -0,09%

Osmaniye'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Osmaniye Kadirli'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Serdar Daş, kaza sonrası hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 20:28
Osmaniye'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Trafik Faciası: Hayatını Kaybeden Sürücü Serdar Daş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan trafik kazası, bölge halkını yasa boğdu. Kadirli-Andırın kara yolu Kayasuyu mevkisinde, Serdar Daş tarafından kullanılan 80 LB 804 plakalı otomobil, 38 VL 491 plakalı bir kamyonla çarpıştı.

Kaza sonrası, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında otomobilin içinde sıkışan Daş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak, yapılan sağlık kontrollerinde Daş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kamyonun sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili detayların aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?