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Osmaniye'de Trafik Kazası: Yayaya Çarpan Kamyonet, Yaşamını Kaybetmesine Neden Oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı ve hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:27
Osmaniye'de Trafik Kazası: Yayaya Çarpan Kamyonet, Yaşamını Kaybetmesine Neden Oldu

Osmaniye'de Üzücü Bir Olay

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

H.D. yönetimindeki 80 LU 665 plakalı kamyonet, Tufanpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kömür (70) isimli yayaya çarptı.

Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kömür, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Gözaltında

Kaza sonrası kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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