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Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de polis, durdurduğu yolcu otobüsünde 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni tespit ederek, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:57
Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Osmaniye'de, polis ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde 4 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelendikleri otobüsü bir uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler GBT Sorgulaması Yaptı

Yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulanmasının ardından, Suriye uyruklu 4 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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