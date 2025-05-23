Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazasında Can Kaybı ve Yaralılar
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kadirli-Andırın kara yolu üzerindeki Yenigün köyü yakınlarında gerçekleşti. Hayri Çikioğlu yönetimindeki 80 KH 198 plakalı otomobil, Yakup Evlice'ye ait 06 DG 8604 plakalı araç, Yusuf Ziya Bikir'in kullandığı 46 E 2646 plakalı otomobil ve Hasan Saltalı'nın idaresindeki 33 FC 422 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından, olayı görenlerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırılırken, Yusuf Ziya Bikir maalesef kurtarılamadı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.