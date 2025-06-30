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Osmaniye Düziçi'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 13:02
Osmaniye Düziçi'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye Düziçi'nde Orman Yangını Kontrol Altında

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın, Yarbaşı beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü ve durum ciddiyet kazandı.

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 2 söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yaptığı etkili müdahalelerle yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonrası gerçekleştirilen soğutma çalışmaları sırasında, 20 dekarlık bir ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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