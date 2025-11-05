Osmaniye Düziçi’nde Şarampole Yuvarlanan Otomobil: Anne ve 5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Püsürlü–Gümüş yolunda şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Meryem H. ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı; itfaiye çıkarıp hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:37
Kaza Detayları

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kaza, Düziçi’ne bağlı Püsürlü ile Gümüş köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem H. idaresindeki 80 AGT 168 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile 5 yaşındaki çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

