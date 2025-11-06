Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7,5'lik Deprem Tatbikatı | HAP 2025

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde '2025 Yılı HAP Tatbikatı' kapsamında 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosu ile arama-kurtarma, tahliye ve ilk yardım uygulandı.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7,5'lik deprem tatbikatı gerçekleşti

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla "2025 Yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Tatbikatı" düzenlendi.

Tatbikatın amacı ve senaryosu

Tatbikat gereği hastanede 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği senaryosu canlandırıldı. Uygulamanın amacı; afet anında hastane birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, görevli personelin bilinç düzeyini yükseltmek ve müdahale süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek olarak açıklandı.

Senaryo kapsamında, hastane ekiplerinin yanı sıra kurum dışı destek birimleri de hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti. Gerçeğe en yakın şartlarda gerçekleştirilen tatbikatta arama-kurtarma, tahliye ve ilk yardım uygulamaları birebir canlandırıldı.

Başhekim Mürsel Koçer'in değerlendirmesi

Hastanemiz, afet ve acil durumlarda hasta, ziyaretçi ve çalışan güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmaya devam edecek diyen Başhekim Uzman Dr. Mürsel Koçer, "Osmaniye ilinde Sağlık Bakanlığımızın ‘Çök, kapan, tutun’ talimatı Osmaniye Eğitim ve araştırma Hastanesinde senaryo gereği 7,5 şiddetinde meydana gelen depremde tüm hastane genelinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İlimizin can güvenliği açısından afet ve acil durum koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğünün değerli mensupları hastanemizin güvenliği ile birlikte olay yeri güvenliğini sağlamıştır. Acilin yan duvarlarının patlaması sonucu oluşan enkazı başarılı ve titiz bir çalışmayla AFAD ekiplerimiz müdahale etmiştir. Medikal kurtarmada ilimizin UMKE ekipleri başarılı bir çalışmayı gerçekleştirmiştir. Osmaniye Belediyemizin itfaiye ekipleri başarılı bir şekilde yangına müdahale ederek dikey ve yatay deşarj işlemleri çözmüşlerdir. Tüm kurum ve kuruluşlara iş birliği ve koordinasyonu için teşekkür eder, 6 Şubat deprem şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

Katkı ve teşekkür

Tatbikatın başarıyla tamamlanmasında katkı ve desteklerinden dolayı Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne, AFAD İl Müdürlüğü'ne, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne, UMKE ekipleri'ne, İl 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği'ne ve Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanlığı'na teşekkür edildi.

