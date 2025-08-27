DOLAR
ÖSYM: 2025-TR-YÖS/2 Başvuru Süresi 4 Eylül'e Uzatıldı

ÖSYM, 19 Ekim'de yapılacak 2025-TR-YÖS/2 için başvuru ve ücret ödeme süresini 4 Eylül'e uzattı. Başvurular tryos.osym.gov.tr'den yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:40
ÖSYM 2025-TR-YÖS/2 Başvuru Süresini Uzattı

Başvurular 4 Eylül'e kadar alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, sınav 19 Ekim tarihinde düzenlenecek ve başvurular ile ücret ödeme işlemleri 4 Eylül'e kadar uzatıldı.

Adaylar başvurularını bireysel olarak tryos.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere ve başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilir.

