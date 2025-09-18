ÖSYM: 28 Eylül 2025 HMGS ve İYÖS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM, 28 Eylül 2025'te yapılacak 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS için bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden erişime açtı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:46
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) için giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, sınava girecek adayların sınava atanma işlemleri ve bina ile salon düzenlemeleri tamamlandı. Adayların sınav günü mağduriyet yaşamaması için giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

Giriş belgesine nasıl erişilir?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek. Belgeye erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapılması gerekiyor.

İlgili duyuru ve erişim işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı; adayların güncel açıklamaları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

