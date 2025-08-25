DOLAR
Yayın Tarihi: 25.08.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 09:46
ÖSYM Başkanı Ersoy: 2025 YKS Yerleştirme Sonuçları ykssonuc.osym.gov.tr'de Açıklandı

ÖSYM Başkanı Ersoy: 2025 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Resmi sonuçlar ykssonuc.osym.gov.tr adresinde

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ykssonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için ykssonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilir. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve kayıt süreçlerini takip etmek önem taşıyor.

ÖSYM Başkanı Ersoy'un bildirimine göre, resmi ve güncel sonuç bilgileri yalnızca ykssonuc.osym.gov.tr üzerinden paylaşılmaktadır.

