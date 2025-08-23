DOLAR
OTCA 5. Zirvesi: Bogota Bildirisi Kabul Edildi — Amazon Koruma Taahhütleri

Kolombiya'nın ev sahipliğindeki OTCA 5. Zirvesi, Bogota Bildirisi ile Amazon ormanlarının korunması için bölgesel taahhütleri kabul etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 05:38
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 05:38
OTCA 5. Devlet Başkanları Zirvesi Bogota Bildirisi ile Sona Erdi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen 5. Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi, Bogota Bildirisi'nin kabul edilmesiyle tamamlandı. Zirvenin sonuç bildirgesi, dünyanın akciğerleri olarak tanımlanan Amazon ormanlarının korunmasına yönelik bölgesel taahhütleri içeriyor.

Ortak Taahhütler ve Öne Çıkan Maddeler

Basına Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da okunan bildiride taraflar, Amazon havzasının korunması için bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğine karşı ortak hareket etme ve yerli halkların haklarının gözetilmesi konularında mutabakata vardı.

Bildiride ayrıca su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere karşı ortak güvenlik mekanizmaları kurulması ile sağlık, bilimsel araştırma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliğinin artırılması taahhüt edildi.

COP30 ve Uluslararası Finansman Çağrısı

Bildiride, Brezilya'nın Belem kentinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP30)'un önemi vurgulanarak, uluslararası toplumun somut taahhütlerde bulunması ve gerekli finansman desteğini ivedilikle hayata geçirmesi gerektiği belirtildi.

Katılımcılar

OTCA Zirvesi'ne Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Maria Jose Pinto ile Venezuela, Peru ve Surinam temsilcileri katıldı.

Zirvenin sonuç bildirgesi, bölge ülkeleri arasında Amazon'un korunmasına dair ortak bir gündem ve uygulamaya dönük taahhütler ortaya koydu.

