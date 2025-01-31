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Otellerin Mutfak Personeline Yangın Eğitimi Verilmesi Şart!

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden önemli bir öneri: Otellerdeki mutfak personeline yangın eğitimi verilmesi gerekiyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:59
Otellerin Mutfak Personeline Yangın Eğitimi Verilmesi Şart!

Yangın Eğitimi Önerisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar Büyükipekci, otellerdeki mutfak personeline yangın eğitimi verilmesini önerdi.

Mutfakta Yangın Riskleri

Büyükipekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutfakta çıkan yangınların en sık karşılaşılan yangın türleri arasında yer aldığını belirterek, yağın alev alması durumunda panik yaşandığını ve çoğu zaman su ile müdahaleye kalkışıldığını vurguladı. "Su döktüğünüz anda büyük bir alev oluşuyor. Bu alev metrelerce yükseğe ulaşabiliyor ve mutfakta var olan yanıcı malzemeler hızla tutuşabiliyor." diye konuştu.

Eğitimsiz Çalışanlar Riski Artırıyor

Yangınların önüne geçilmesi için kamu spotları hazırlanması ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Büyükipekci, "Eğitimsiz bireylerin mutfakta çalıştırılması yangın durumunu etkiliyor. Otellerdeki mutfak personeline yangın eğitimi verilmesi gerektiğine inanıyorum," dedi. Böyle bir eğitimin ardından personelin daha sakin ve soğukkanlı davranabileceğini belirtti.

Yangın Öncesi Önlemler

Büyükipekci, otel ve kamu kurumlarının mutfaklarında yangın söndürme tüpleri ve sistemlerinin bulunmasının önemine de dikkat çekti. Ayrıca elektrik kontağı kaynaklı yangınlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Orijinal olmayan ürünleri tercih etmek daha ucuza almak anlamına geliyor ama bu yanılgı büyük bir riski beraberinde getiriyor. Kaliteli ürünlerin yangın testlerinden geçtiğini unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kızgın Yağ Yangınlarına Müdahale Yöntemi

Mutfakta kızgın yağın alev alması durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiğine dair bilgiler paylaşan Büyükipekci, "Eğer bir yağ yangını varsa paniğe kapılmadan, alevin olduğu tencere ya da tavanın kapağını kapatmalısınız. Oksijenle temasını kesmek en etkili yöntemdir. Kapağınız yoksa ıslatılmış bir havluyla üzerini kapatmak da işe yarar." dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar...

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar Büyükipekci, otellerdeki mutfak personeline yangın eğitimi verilmesi önerisinde bulundu. Büyükipekci, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar...

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar Büyükipekci, otellerdeki mutfak personeline yangın eğitimi verilmesi önerisinde bulundu. Büyükipekci, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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