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Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Kurban Bayramı sonrası Temmuz'da sıfır otomobil fiyatlarında büyük artış bekleniyor. 1 milyon TL altı araç dönemi kapanıyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 10:25
Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Türkiye otomobil piyasasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Uzmanlar, Kurban Bayramı sonrası ve Temmuz ayıyla birlikte sıfır kilometre araç fiyatlarında yaşanacak büyük artışa dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, '1 milyon TL altı otomobil' döneminin resmen kapanmak üzere olduğu uyarısında bulunuyor.

Sıfır Araçlarda Temmuz Zamları Bekleniyor

Otomobil sahibi olmayı hayal eden ya da mevcut aracını yenilemek isteyen vatandaşlar için alarm zilleri çalmaya başladı. Pandemi ile birlikte derinleşen küresel ekonomik kriz ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarını geri dönülemez bir yola soktu. Uzmanlar, Haziran ayının bu yoldan önceki son çıkış olabileceğini vurguluyor.

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Temmuz ayıyla birlikte devreye girecek yeni fiyat listeleri, 1 milyon TL'lik psikolojik sınırı tarihe gömecek. Piyasalarda, sıfır araç fiyatlarında %10 ila %15 arasında bir artış yaşanması bekleniyor.

Bir Milyon TL Altında Son Kaleler Yıkılıyor

Şu anda piyasada sınırlı sayıda 1 milyon TL'nin altında araç bulunuyor. Sektör uzmanları tarafından bunlar, son kalelerin temsili olarak değerlendiriliyor. Genellikle A ve B segmentindeki başlangıç paketli araçlardan oluşan bu liste, Temmuz ayıyla birlikte tamamen ortadan kaybolacak. Sektör kaynakları, markaların bayram sonrası güncelleyeceği yeni fiyat listeleriyle birlikte en uygun fiyatlı otomobilin bile 1 milyon TL'nin üzerine çıkacağı öngörüsünde bulunuyor.

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