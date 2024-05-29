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Otomobilinde bunu bulundurmayan hapı yuttu! Binlerce lira cezası var

Türkiye'de kayıtlı yaklaşık 30 milyon araç ve sürücüyü etkileyen yeni düzenlemeler önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Karayolları Kanunu ve ilgili mevzuatta yapılan güncellemeler sürücü ve yolcuların güvenliğini artırmayı amaçlarken, trafik cezalarında da değişiklikler yapılıyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.05.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 17:39
Otomobilinde bunu bulundurmayan hapı yuttu! Binlerce lira cezası var

Eğer bu önemli eşya artık arabanızda yoksa, cezayı ödemeye hazır olun. Yolda güvenliğinizi ve hayatınızı korumak için gerekli olan bu belge artık zorunlu hale geldi. Detaylar haberimizde...

dizi

VE UYGULAMA BAŞLADI! OTOMOBİLİNDE OLMAYANA OKKALI CEZA KESİLMEYE BAŞLANDI

Türkiye'de trafik yönetimi ve güvenliğinde büyük değişiklikler yaşanıyor. Karayolları Kanunu ve ilgili mevzuatta güncellemeler 2025 yılından itibaren başlayacak. Yeni düzenlemeler sürücü ve yolcu güvenliğini daha da artırmayı hedeflerken, karayolu cezalarında da önemli değişiklik getiriyor. Bu değişiklikler yaklaşık 29 milyon araç sahibini ve sürücüyü doğrudan etkileyecek.

ARTIK ARACINIZDA BU MALZEME OLMAZSA CEZA ÖDEMEYE HAZIR OLUN!

Trafik güvenliğinizi ve herkesin güvenliğini korumak için artık zorunlu hale gelen araç tanıtım levhası (TTB), aracınızda bulunması gereken vazgeçilmez bir unsur olacak. Bu yeni düzenleme araç sahiplerine yeni sorumluluklar yüklüyor ve bu düzenlemeye uymayanları cezai soruşturma bekliyor.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN YENİ DÜZENLEME

Vergi idaresi kurumları, dolaşımdaki taşıtlardan verginin daha etkin şekilde tahsil edilebilmesi için yeni düzenlemeler araştırıyor. Bu kapsamda akaryakıt alımına yönelik yenilikçi bir sistem geliştiriliyor. Bu sistem vergi kaçakçılığının önlenmesine ve devlet kaynaklarının uygun şekilde yönetilmesine yardımcı olacaktır.

YAKINDA ZORUNLU OLACAK SİSTEM: ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ

1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girmesi planlanan Ulusal Araç Tanımlama Sistemi, tüm araç sahiplerinin yakıt depolarına araç tanıtım panosu (TTB) takmalarını zorunlu kılacak. Bu sistem hem sürücülerin hayatını kolaylaştıracak hem de verginin adil tahsilatını sağlayacak.

TTB NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

TTB, yakıt deposuna yerleştirilen ve ulusal araç tanımlama sisteminin bir parçası olarak kullanılan elektronik bir cihazdır. Bu birim, plakaları tanıyarak ve vergileri etkin bir şekilde toplayarak benzin istasyonlarındaki dolum işlemlerinin otomatikleştirilmesine yardımcı olur.

TTB’NİN FAYDALARI

OTOMATİK PLAKA KAYDI: Artık benzin istasyonlarında plakaları manuel olarak kaydetmenize gerek yok! TTB plakayı otomatik olarak tanıyacak ve doldurulan bilgileri kaydedecektir.

VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ: TTB sayesinde akaryakıt satışları elektronik ortamda takip edilecek ve böylece vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi hedeflenecek.

DAHA HIZLI VE KOLAY DOLUM İŞLEMLERİ: TTB ile dolum işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelecek. Manuel plaka tescili sorunu ortadan kalkacak ve sürücülere zaman tasarrufu sağlanacak.

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