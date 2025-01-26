Otomotiv Sektöründe Yatırım Teşvikleri Hız Kesmeden Devam Edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv yan sanayisi ve diğer sektörlerle olan tedarik bağlantıları üzerinden yeni yatırımlara yönelik görüşmelerin 2025 yılında da süreceğini duyurdu. Kacır, "2012 tarihinden bu yana otomotiv ana sanayisi ve yan sanayisine yapılan yatırımlar için 2 bin 588 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi," dedi.

Dünyayı Bağlayan Türkiye Hava Sahası Gelirlerinde Rekor Kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin hava sahası kullanımından geçen yıl elde edilen gelirin 24 milyar 809 milyon 528 bin lira ile rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Bu yıl için hava sahasından 35 milyar 719 milyon 163 bin lira, 2027'de ise 43 milyar 435 milyon 358 bin lira gelir hedeflendiğini açıkladı.

İstanbul'un Trafiği Kar Yağışını Etkiliyor

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'daki trafiğin kar yağışı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Toros, her aracın birer kirletici kaynak olduğunu ve egzoz gazlarının atmosferi etkilediğini ifade etti.

Yeni Musul Projesi ile Kalkınma Umutları Artıyor

Musul Türkmen Cephesi Temsilcisi Şehit Ganim, Irak’taki projenin kente kalkınma ve huzur getireceğine inandıklarını belirtti. Projenin Musul’dan geçmesi büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Türkiye, Blokzincir Teknolojisinde Öne Çıkıyor

Ethereum Kurucu Ortağı Joseph Lubin, Türkiye'nin stratejik konumunun blokzincir piyasasında önemine dikkat çekti. Lubin, Türkiye’nin dijital para birimlerine yönelik taahhütleriyle küresel pazarı etkileme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'de Maddi Mallara Yatırımlar 8 Kat Büyüdü

Son 5 yılda Türkiye'deki maddi mallara yapılan yatırımlar 4 trilyon 193 milyar 213 milyon liraya ulaştı. Bu durum, imalat sektöründeki yatırımlarla ön plana çıkıyor.

Genç Mühendisler için Kablosuz Haberleşme Yarışması

ULAK Haberleşme A.Ş., genç mühendisleri desteklemek amacıyla bir kablosuz haberleşme yarışması düzenliyor. Toplamda 370 bin lira ödül verilecek yarışmaya başvurular 20 Şubatta sona erecek.

Yapay Zeka Rekabetinde Hindistan da Var

Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, yapay zeka sektörünün önümüzdeki yıllarda büyüme potansiyeline işaret etti ve Hindistan'ın rekabetteki rolünün artacağına dikkat çekti.

Elektrikli Araç Satışları Büyümeye Devam Edecek

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, dünya genelinde elektrikli araç sayısının 250 milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Türkiye'de ise elektrikli araç pazarında %20'lik bir büyüme öngörülüyor.

Kazım Karabekir Vefatının 77. Yılında Anılıyor

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, babasının savaş tarihindeki katkılarını anlattı ve onun vatanseverliğine vurgu yaptı.

Türk Seyircisinin Bale İlginçliği Sıcak Karşılandı

Rus sanatçılar, Türk seyircisinin "Kuğu Gölü Balesi"ne gösterdiği ilginin kendilerine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

TBMM Gündeminde Önemli Konular Var

Bu hafta TBMM Genel Kurulu, Bolu Kartalkaya’daki yangınla ilgili meclis araştırması önergelerini görüşecek ve ekonomiye yönelik önemli düzenlemeleri masaya yatıracak.

Kadın Futbol Kulübünün Her Şeyi

Amasya'da kurulan Amasis Kadın Kulübü'nün başkanlığını yürüten Mustafa Gül, kulübün tüm ihtiyaçlarıyla tek başına ilgileniyor; antrenörlükten malzeme yönetimine kadar her alanda aktif rol alıyor.