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ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

ÖTV artışı sonrası akaryakıt fiyatlarının artması bekleniyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hamlesine çevrildi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 11:10
ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak

Son dönemde benzin ve motorin fiyatlarında küresel kaynaklı indirimler yaşanmasına rağmen, Türkiye'de akaryakıt fiyatları durmaksızın artıyor. 3 Temmuz’da açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, akaryakıt sektöründeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışını kesinleştirecek. 4 Temmuz Cuma günü itibarıyla benzin ve motorin litre fiyatlarına 2 TL’yi aşan bir zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor

Brent petrolün uluslararası piyasalarda 66 dolara kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Ancak, Türkiye'deki pompa fiyatları bu durumdan olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Haziran ayında motorine yapılan 1,14 TL'lik zam, sürücüleri zor durumda bıraktı.

3 Temmuz’da ÖTV Artışı Resmi Olacak

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ana nedeni, her altı ayda bir yurt içindeki ÜFE oranında otomatik olarak güncellenen ÖTV tutarları. TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı ÜFE rakamı büyük bir merakla bekleniyor. Uzmanlar, bu verinin yüzde 1,5 civarında olacağını öngörüyor. Bu durumda, yılın ilk yarısındaki toplam ÜFE artışının doğrudan ÖTV'ye zam olarak yansıtılacağı belirtiliyor.

Beklenen Zam Miktarları

Buna göre 4 Temmuz Cuma günü itibariyle yeni fiyatların şöyle olması öngörülüyor:

  • Motorin: Litre başına 1,97 TL
  • Benzin: Litre başına 2,10 TL
  • LPG Otogaz: Litre başına 1,61 TL

Bu artışlarla birlikte, büyükşehirlerde motorinin litre fiyatının 45 TL'yi, benzinin ise 46 TL'yi aşması bekleniyor.

Erdoğan ÖTV Yetkisini Kullanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasalar gereği ÜFE oranında yapılacak otomatik ÖTV zammını uygulama, daha düşük bir oranda belirleme veya iptal etme yetkisine sahip. Kamuoyunun gözü, Cumhurbaşkanı'nın bu yetkiyi nasıl kullanacağına çevrildi. Özellikle geçmişte bazı dönemlerde bu yetkiyi kullanarak ÖTV oranlarını düşüren Erdoğan’ın, bu Temmuz ayında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

Geçmiş yıllarda, 2019 ile 2022 yılları arasında Temmuz aylarında gelen ÖTV artışları için indirim yetkisi devreye sokulmuş ve zamlar sınırlı bir şekilde vatandaşlara yansıtılmıştı. Ancak son iki yıldır bu yetki kullanılmadı ve ÜFE'den kaynaklanan artışlar doğrudan pompa fiyatlarına eklenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mevcut sıkı para politikası ve bütçe disiplini hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da bir indirim yapılma ihtimali düşük görünüyor.

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