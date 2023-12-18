ÖTV hesaplamaları sigara fiyatlarını etkiliyor: Sigaraya zam mı geliyor? İşte yanıtı!

Sigara ve alkoldeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarı, her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artmaktadır. Temmuz ayından bu yana %14 oranında yükselen ÜFE'nin, yılın ikinci yarısını en az %16 artışla tamamlaması beklenmektedir. Yeni yılda, paket başına alınan asgari ÖTV 25,78 liradan ve maktu vergi ise 1,28 liradan yükselecektir. Bu nedenle, bir paket sigaradan alınan ÖTV miktarı en az 27 lira 6 kuruş olacaktır. Ayrıca, sigaranın vergisinde önemli bir kriter de bu miktarın satış fiyatının yüzde 63'ünün altında olmamasıdır.

Ayrıca yüzde 20 olan KDV'yi de hesaba katmak lazım. Böylece 1 paket sigaranın en az 51,5 lira olması gerekiyor. Şu an piyasada en ucuz sigara 45 lira. Fakat sigara maliyetleri de bu hesaba dahil edildiğinde fiyatın 60-65 lirayı bulması muhtemel.

Güncel verilere göre Türkiye'de en ucuz sigara 45 lira. Bu yüksek fiyat, özellikle düşük gelirli kesimi kaçak alkol ve sigara kullanmaya yönlendiriyor. Geçen Haziran ayında tütün şirketleri, Türkiye'deki sigara piyasasının yüzde 28'inin kaçak olduğunu duyurdu. Bu kaçaklık oranı, devletin vergi kaybının 70 milyar lirayı bulduğu anlamına geliyor.

Sigara üreticilerine göre, sigara fiyatlarındaki vergi ve maliyet kaynaklı artışlar, kaçak sigara sorununu büyütüyor. Sigaradaki vergi oranı yüzde 82.5 düzeyinde. Vergideki her değişiklik, hem kaçak sigaraya hem de tüketiciye doğrudan etki ediyor. Ayrıca tütün ürünlerinin enflasyona katkısının yüzde 3.5 olduğu tahmin ediliyor.

Sigarada vergi oranı yüzde 82.5 olduğu için vergi sistemi üreticileri 1 liralık bir maliyet artışını 7.5 liralık fiyat artışı ile karşılamaya zorluyor. Bir diğer önemli sorun da ÖTV artışları ile vergi tutarının sürekli yükselmesi. Kaçak ve sahte tütün kullananlar genellikle orta ve alt gelirli kullanıcılar. Bu yüzden fiyat maktu ve asgari maktu arttığında bu kesim zarar görüyor. Yani maktu ve asgari maktudaki artış, ucuz sigaraları pahalı sigaralardan daha çok etkiliyor. Fiyat artışlarıyla birlikte, fiyatı görece ucuz olan sigaralar çok pahalı hale geleceği için, bu artışın alım gücü az olan kesimin bütçesini sarsacağı ifade ediliyor.