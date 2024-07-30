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Oxfam'dan Korkutucu İddia: Gazze'de Saldırılar Artacak

Oxfam, İngiltere Parlamentosu tatildeyken Gazze'de yaklaşık 7 bin kişinin öleceğini ya da yaralanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 02:03
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 02:03
Oxfam'dan Korkutucu İddia: Gazze'de Saldırılar Artacak

Gazze'de Tehlikeli Süreç

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiltere Parlamentosu'nun tatilde geçireceği 33 gün boyunca, İsrail'in Gazze'ye düzenleyeceği saldırılar sonucunda yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybetmesi veya yaralanması beklendiğini açıkladı.

Yıkıcı Raporun Detayları

Oxfam, yaptığı tahminle birlikte, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının devam etmesi durumunda, 30 Temmuz - 2 Eylül tarihleri arasında gözlemlenecek ölümlere dair bir rapor hazırladı. Rapora göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 8 Mayıs - 22 Temmuz döneminde Gazze'de günlük ortalama ölüm oranının 55.49, yaralanma oranının ise 152 olduğunu bildirmiştir.

Çocuklar da Mağdur Olacak

33 günlük süreçte, tahmini 1831 kişinin hayatını kaybedeceği ve 5,016 kişinin yaralanacağı öngörülmekte. Bu sayıların yaklaşık 1800'ünün çocuklardan oluşacağı ifade ediliyor.

Hava Saldırıları ve Etkileri

Gazze'deki ölümlerin %45'inin İsrail hava saldırılarından kaynaklandığı belirtiliyor. Raporda, kullanılan Mark 84 bombalarının mahalleler üzerinde ciddi etkilere neden olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, bu tür saldırılardaki F-35 jetlerinin bazı parçalarının İngiltere'de üretildiği ve bu durumun hukuki sorumluluk getirdiği aktarılmakta.

Oxfam Türkiye: Silah Satışlarına Dikkat!

Oxfam'dan yapılan açıklamalarda, geçmişte hem Muhafazakar Parti hem de İşçi Partisi hükümetlerinin İsrail'e silah satışını durdurduğuna dikkat çekilmiştir. Oxfam İngiltere Başkanı Halima Begum, "İsrail'in elindeki F-35 jetleri, sivilleri hedef alan ölümcül bombalar atıyor. İngiltere'nin bu vahşeti kolaylaştırmaması gerekiyor," sözlerini sarf etti.

Begum, İngiltere hükümetinin mevcut ve yeni silah ihracat lisanslarını askıya almasının gerekliliğine de vurgu yaptı.

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