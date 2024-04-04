Oyların yeniden sayıldığı belediye AK Parti’ye geçti

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Bitlis’in Güroymak ilçesinde sandıktan çıkan oyların ilk sayımında Yeniden Refah Partisi adayı 4 bin 292 oy, AK Parti adayı ise 4 bin 290 oy almış gözüküyordu. Ak Parti tarafından itirazlarla oylar yeniden sayıldı.

Yeniden sayılan oylarla tablo değişti. AK Parti adayı Eşref Mutlu’nun oyu 13 artarak 4 bin 313’e yükseldi. Yeniden Refah Partisi’nin oyu ise 5 artarak 4 bin 297 oldu. Son sonuçlara göre ise durum değişerek Güroymak Belediye Başkanı AK Parti adayı Eşref Mutlu oldu.