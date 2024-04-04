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Oyların yeniden sayıldığı belediye AK Parti’ye geçti

Bitlis’in Güroymak ilçesinde, sandıktan çıkan oylar gelen itirazlar nedeniyle yeniden sayıldı. Sayım sonrasında Yeniden Refah Partisi’nin önde olduğu belediye AK Parti’ye geçti.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 11:37
Oyların yeniden sayıldığı belediye AK Parti’ye geçti

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Bitlis’in Güroymak ilçesinde sandıktan çıkan oyların ilk sayımında Yeniden Refah Partisi adayı 4 bin 292 oy, AK Parti adayı ise 4 bin 290 oy almış gözüküyordu. Ak Parti tarafından itirazlarla oylar yeniden sayıldı.

Yeniden sayılan oylarla tablo değişti. AK Parti adayı Eşref Mutlu’nun oyu 13 artarak 4 bin 313’e yükseldi. Yeniden Refah Partisi’nin oyu ise 5 artarak 4 bin 297 oldu. Son sonuçlara göre ise durum değişerek Güroymak Belediye Başkanı AK Parti adayı Eşref Mutlu oldu.

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