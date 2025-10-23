Oymapınar Barajı'nda İrlandalı Turist Kayboldu — Arama Sürüyor

Oymapınar Barajı'nda gezi sırasında yüzmek için suya giren Antony Dmien Smith (40) kayboldu; arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 11:46
Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde gezi teknesiyle katıldığı tur sırasında yüzmek için suya giren Antony Dmien Smith (40) kayboldu. Olay dün öğle saatlerinde gerçekleşti.

Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi

Alanya'da tatil yapan Antony Dmien Smith (40), kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na geldi. Gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki koya geçen turist, yüzmek için suya girdi. Smith sudan çıkmayınca, kız arkadaşı ve diğer turistler tekne kaptanına haber verdi.

Kaptanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma gönüllüleri sevk edildi.

Su altı arama kurtarma ekipleri, turistin kız arkadaşının gösterdiği yerde yaptıkları dalışlardan sonuç alamadı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.

