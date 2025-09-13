Öz Büro İş Sendikası Grevi 60 Gün Ertelendi — Erdoğan İmzası

Öz Büro İş Sendikası'nın Türk Standartları Enstitüsü'ndeki grev kararı, "milli güvenliği bozucu" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 60 gün ertelendi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:44
Öz Büro İş Sendikası Grevi 60 Gün Ertelendi — Erdoğan İmzası

Öz Büro İş Sendikası Grevi 60 Gün Ertelendi

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Öz Büro İş Sendikası tarafından alınan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi. Kararda, grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesi gösterildi.

Ertelenme kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, söz konusu grevin kapsamının Türk Standartları Enstitüsü ve bağlı iş yerleri olduğu ve bu nedenle erteleme kararı alındığı ifade edildi.

Alınan kararın hukuki dayanağı olarak 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gösterildi.

