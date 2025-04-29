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Özbekistan'da 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali Tamamlandı

Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenlenen 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali sona erdi, ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 18:10
Özbekistan'da 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali Tamamlandı

Özbekistan'ın tarihi şehri Hive, 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Özbekistan hükümeti tarafından, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) destekleriyle düzenlenen festival, bu yıl yaklaşık 200 sanatçı ve bilim insanı ile 40'tan fazla ülkeden katılımcıyı çekti.

Festivalin açılışında, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kırgızistan Kültür Bakan Yardımcısı Gulbara Abdıkalıkova, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve diğer önemli davetliler yer aldı.

Festival çerçevesinde ayrıca 2. Türk Dünyası Kültür Forumu ve "Özbekistan'da Bahşı Sanatı: Güncel Araştırmalar ve Perspektifler" konulu bir bilimsel konferans gerçekleştirildi.

Beş gün süren festivalin sonunda, ödüller sahiplerini buldu. Festivalin büyük ödülünü ve 7 bin dolarlık para ödülünü Azerbaycan'ın Aşıklar Grubu kazandı. Ayrıca birinci olan Özbek Muyassar Jumatova ile Türkmenistanlı Bahşı Sanatı ekibi, 5'er bin dolarlık para ödülü aldı. İkinciliği ise Kazakistanlı Turikpen Kensulu ile Özbekistanlı Usman Abdullayev paylaştı. Üçüncülüğe layık görülenler arasında Moğolistanlı Ikhagvasuren Lkhamragcha, Rusyalı Aksiniya Stepanova ve Özbek Ziyadulla Ahmedov yer aldı.

Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde halk destanlarını okuma sanatı olan 4. Uluslararası Bahşı...

Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde halk destanlarını okuma sanatı olan 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Uluslararası Festivali düzenlendi. Festivalde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde halk destanlarını okuma sanatı olan 4. Uluslararası Bahşı...

Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde halk destanlarını okuma sanatı olan 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Uluslararası Festivali düzenlendi. Festivalde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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