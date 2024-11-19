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Özbekistan'da Seçim Sonrası Hükümet İstifa Etti

Özbekistan hükümeti, 27 Ekim'deki seçimlerin ardından yeni kabine için istifa etti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:16
Özbekistan'da Seçim Sonrası Hükümet İstifa Etti

Özbekistan'da Hükümet İstifası

Özbekistan'da, 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından hükümet istifa etti. Başbakanlık Ofisi, açıklamasında anayasa gereğince yeni kabinenin kurulması amacıyla Bakanlar Kurulunun istifa etmesi gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda hükümet, yeni seçilen parlamento önünde yetkilerinden feragat ettiğini duyurdu.

Yeni Kabine ve Parlamentonun Toplantıları

Açıklamada, ülke anayasası gereği istifa eden hükümetin yeni kabine kuruluncaya kadar görevine devam edeceği vurgulandı. Parlamentonun alt kanadı olan Yasama Meclisi, dün yapılan ilk genel kurul toplantısında başkan ve yardımcılarını seçti. Ayrıca, üst kanat olan Senato da bugün benzer bir oturum düzenledi. Yarın yapılacak ortak oturumda yeni başbakan adayının görüşülmesi planlanıyor.

Seçim Sonuçları ve Başbakan Adayı

Geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde en fazla oy alan Liberal Demokrat Partinin başbakan adayını belirlemesi bekleniyor. Yasa gereği, galip gelen partinin başbakan adayı, cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve ardından parlamento üyelerinin yarısından fazlasının oyunu alması gerekecek.

Seçimlerin Oy Dağılımı

Özbekistan'daki genel seçimlerde, oyların yüzde 42,7'sini alan Liberal Demokrat Parti, 150 sandalyeli Yasama Meclisi'nde 64 sandalye kazanarak seçimi kazandı. Diğer partilerin kazandığı sandalye sayıları ise şu şekilde:

  • Milli Yükseliş Demokrat Partisi: 29 sandalye (%19,3)
  • "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi: 21 sandalye (%14)
  • Halk Demokrat Partisi: 20 sandalye (%13)
  • Özbekistan Ekoloji Partisi: 16 sandalye (%10,7)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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