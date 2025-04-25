Özbekistan'da Türk Dili Bayramı Coşkusu

Özbekistan'da Türk Dili Bayramı Etkinliği Gerçekleştirildi

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi, Türk Dili Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu önemli etkinlikte, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki üniversitenin öğretim görevlileri ve öğrencileri bir araya gelerek Türkçenin önemini vurguladılar.

Önemli Konuklar

Etkinliğe, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve büyükelçilik mensupları da katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren üniversitenin Rektör Birinci Yardımcısı Akram Umarov, son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin büyük bir hızla geliştiğini belirtti. Dilin, bu ilişkilerin pekişmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Türkçeye Artan İlgi

Umarov, Türkçenin üniversitede son 3 yıldır seçmeli dil olarak okutulduğunu ve Türk dili eğitimine olan ilginin gün geçtikçe arttığını vurguladı. Özellikle, Türk dili eğitimi alan öğrencilerin sayısının son yıllarda 6 kat bir artış gösterdiğini aktardı.

Etkinlik Programı

Dr. Süleyman Hilmi Kızıldağ, üniversitede şu anda 120'den fazla Özbek öğrencinin Türkçe eğitim aldığını ve öğrencilerin Türkçeye duyduğu ilgiyi dile getirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri yansıtan bir video gösterimi gerçekleştirildi. Türk dili eğitimi alan öğrenciler, Türkçe şiirler okurken, şarkılar seslendirdi ve Türk halk oyunlarından örnekler sergiledi.

Geleneksel İkramlar

Katılımcılara etkinlik boyunca Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi. Bu etkinlik, ülkede Türkçe diline olan ilginin artarka devam edeceğinin ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçleneceğinin bir göstergesi oldu.

Özbekistan’daki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi’nde Türk Dili Bayramı etkinliği düzenlendi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, başkent Taşkent’te bulunan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi, Türk Dili Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Türk dili eğitimi alan Özbek öğrenciler, Türkçe şiirler okudu, şarkılar seslendirdi ve Türk halk oyunlarından örnekler sergiledi.

Özbekistan’daki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi’nde Türk Dili Bayramı etkinliği düzenlendi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, başkent Taşkent’te bulunan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi, Türk Dili Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Türk dili eğitimi alan Özbek öğrenciler, Türkçe şiirler okudu, şarkılar seslendirdi ve Türk halk oyunlarından örnekler sergiledi.