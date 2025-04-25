DOLAR
38,42 -0,15%
EURO
43,64 0,47%
ALTIN
4.067,43 1,21%
BITCOIN
3.622.039,54 -0,81%

Özbekistan'da Türk Dili Bayramı Coşkusu

Özbekistan'daki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Dili Bayramı etkinliği, Türkçe eğitiminin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:18
Özbekistan'da Türk Dili Bayramı Coşkusu

Özbekistan'da Türk Dili Bayramı Etkinliği Gerçekleştirildi

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi, Türk Dili Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu önemli etkinlikte, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki üniversitenin öğretim görevlileri ve öğrencileri bir araya gelerek Türkçenin önemini vurguladılar.

Önemli Konuklar

Etkinliğe, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve büyükelçilik mensupları da katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren üniversitenin Rektör Birinci Yardımcısı Akram Umarov, son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin büyük bir hızla geliştiğini belirtti. Dilin, bu ilişkilerin pekişmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Türkçeye Artan İlgi

Umarov, Türkçenin üniversitede son 3 yıldır seçmeli dil olarak okutulduğunu ve Türk dili eğitimine olan ilginin gün geçtikçe arttığını vurguladı. Özellikle, Türk dili eğitimi alan öğrencilerin sayısının son yıllarda 6 kat bir artış gösterdiğini aktardı.

Etkinlik Programı

Dr. Süleyman Hilmi Kızıldağ, üniversitede şu anda 120'den fazla Özbek öğrencinin Türkçe eğitim aldığını ve öğrencilerin Türkçeye duyduğu ilgiyi dile getirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri yansıtan bir video gösterimi gerçekleştirildi. Türk dili eğitimi alan öğrenciler, Türkçe şiirler okurken, şarkılar seslendirdi ve Türk halk oyunlarından örnekler sergiledi.

Geleneksel İkramlar

Katılımcılara etkinlik boyunca Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi. Bu etkinlik, ülkede Türkçe diline olan ilginin artarka devam edeceğinin ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçleneceğinin bir göstergesi oldu.

Özbekistan’daki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi’nde Türk Dili Bayramı etkinliği...

Özbekistan’daki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi’nde Türk Dili Bayramı etkinliği düzenlendi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, başkent Taşkent’te bulunan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi, Türk Dili Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Türk dili eğitimi alan Özbek öğrenciler, Türkçe şiirler okudu, şarkılar seslendirdi ve Türk halk oyunlarından örnekler sergiledi.

Özbekistan’daki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi’nde Türk Dili Bayramı etkinliği...

Özbekistan’daki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi’nde Türk Dili Bayramı etkinliği düzenlendi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, başkent Taşkent’te bulunan Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi, Türk Dili Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Türk dili eğitimi alan Özbek öğrenciler, Türkçe şiirler okudu, şarkılar seslendirdi ve Türk halk oyunlarından örnekler sergiledi.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da 1761 Uzman Erbaş Mezun Oldu: Komando Eğitimi Tamamlandı
2
Şırnak'ta Askeri Bando, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı
3
Bitlis'te 4 Şüpheli Göçmen Kaçakçılığı Nedeniyle Tutuklandı
4
İzmir'de Organize Suç Örgütüne Büyük Darbe: 6 Gözaltı
5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Adana'da Ahlak Vurgusu: 'Kur'an Bizim Baş Tacımız'
6
Isparta'da Yolcu Otobüsüyle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumuyla Buluştu

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!