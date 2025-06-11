Özbekistan'da Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Gerçekleşti

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" başlıklı panel düzenlendi. Panel, Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nün ev sahipliğinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin öncülüğünde gerçekleştirildi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, TİKA ile YTB destek verdiler.

Panelin açılışında konuşan Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Dilnoza Camalova, toplantının Özbekistan’da yapılmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek panelin başarılı geçmesini diledi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay ise, Ali Kuşçu ve İbni Sina gibi büyük düşünürlerin doğduğu bu topraklarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Ahmed Yesevi'nin Türk dünyasındaki manevi rolü hakkında bilgi verdi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. İlhan Şahin’in yaptığı panelde, çeşitli akademisyenler sunumlarını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Feridun Emecan “Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşunun Manevi Zemininin Kökenleri ve Türkmen Dünyası”, Dr. Mehrojiddin Amanov “Yesevilik Tarikatı: Silsile ve Şecere”, Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu “Yesevi’nin İzinde Türk Tarihine Bir Bütün Olarak Bakmak”, Dr. Nodirkhon Hasanov “Yesevîlikle İlgili Kaynakların Önemi”, Prof. Dr. Sadullah Gülten “Hoca Ahmed Yesevi Evliya Çelebi’nin Ceddi midir?”, Dr. Komiljon Rahimov “Orta Asya’da Tasavvufun Ortaya Çıkış Şartları” ve Dr. Kerimulla Memmedzade “Türk Dünyası Pir-i Türkistan Ahmed Yesevi Yolu İzdaşları: Seyyid Yahya Bakuvi” konularında sunum yaptı.

Prof. Dr. Sadullah Gülten, basına yaptığı açıklamada, Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk dünyasındaki etkisini ele aldıkları projeleri kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’da paneller düzenlediklerini belirtti. Gülten, yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen Ahmed Yesevi'nin Türk dünyasında kalıcı bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, onun öğrencilerinin etkisinin günümüze kadar sürdüğünü ifade etti.

Panelin sonunda, Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk dünyasındaki etkisini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını aktaran Gülten, bu projenin bir Türk dünyası inanç haritası çıkarmayı ve sunumların yer alacağı bir külliyat yayımlamayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli düzenlendi. Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde sürdürülen "Yesevi Yolu ve Mirası" projesi kapsamında tertip edilen panel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleriyle gerçekleştirildi. Panelde, Özbek ve Türk akademisyenlerin yanı sıra diğer Türk cumhuriyetlerinden de bilim insanları ve araştırmacılar yer aldı.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli düzenlendi. Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde sürdürülen "Yesevi Yolu ve Mirası" projesi kapsamında tertip edilen panel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleriyle gerçekleştirildi. Panelde, Özbek ve Türk akademisyenlerin yanı sıra diğer Türk cumhuriyetlerinden de bilim insanları ve araştırmacılar yer aldı.