Özbekistan'dan UNESCO Genel Direktörü Azoulay'a Dostluk Nişanı

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Semerkant'ta UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a ülkenin Dostluk Nişanı'nı takdim etti; işbirliği ve yeni projeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 15:28
Özbekistan'dan UNESCO Genel Direktörü Azoulay'a Dostluk Nişanı

Özbekistan'dan UNESCO Genel Direktörü Azoulay'a Dostluk Nişanı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı ülkenin en yüksek ödüllerinden Dostluk Nişanı ile ödüllendirdi.

Semerkant'taki görüşme ve konferans

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ile Azoulay UNESCO 43. Genel Konferansı'na katılmak üzere Semerkant'ta bir araya geldi. Görüşmede taraflar arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğe dönük perspektifler ele alındı.

Görüşmenin başında Azoulay, konferansın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenmesinden dolayı Mirziyoyev'i kutladı ve organizasyonun en üst düzeyde gerçekleştirilmesinde verdiği destek için teşekkür etti.

İşbirliğinin derinleştirilmesi ve yeni projeler

Mirziyoyev ise Özbekistan ile UNESCO ortaklığının daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesinden yana olduğunu belirterek, öncelikli alanlarda yeni ortak projelerin hayata geçirilmesine vurgu yaptı. Görüşmede, son yıllarda iki taraf arasındaki üst düzey işbirliğinin gelişerek devam etmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Toplantının sonunda Mirziyoyev, bilim, eğitim ve kültür alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki büyük hizmetleri ve Özbek halkının zengin kültürel mirasının yaygınlaştırılmasındaki kişisel katkılarından dolayı Azoulay'a ülkesinin en yüksek ödüllerinden Dostluk Nişanı'nı takdim etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı (solda) ülkesinin en yüksek ödüllerinden olan Dostluk Nişanı ile ödüllendirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür...

İLGİLİ HABERLER

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Törenle Kutlandı
2
Kütahya'da 'gürültü' kavgası: 2 kişi yaralandı
3
Eskişehir'de 1,5 Yaşındaki Çocuğu Falçatayla Yaralayan Sanığa 21 Yıl 6 Ay Hapis
4
Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi 2025 Erzurum, Atatürk Üniversitesi'nde başladı
5
İstanbul Valisi Gül'den Geri Gönderme Merkezlerine Ziyaret
6
Mersin Gülnar'da Midibüs-Otomobil Kazası: 3 Kişinin Cenazesi Defnedildi
7
Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık İçin İstanbul'da Cenaze Namazı

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar