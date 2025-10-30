Özbekistan'dan UNESCO Genel Direktörü Azoulay'a Dostluk Nişanı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı ülkenin en yüksek ödüllerinden Dostluk Nişanı ile ödüllendirdi.

Semerkant'taki görüşme ve konferans

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ile Azoulay UNESCO 43. Genel Konferansı'na katılmak üzere Semerkant'ta bir araya geldi. Görüşmede taraflar arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğe dönük perspektifler ele alındı.

Görüşmenin başında Azoulay, konferansın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenmesinden dolayı Mirziyoyev'i kutladı ve organizasyonun en üst düzeyde gerçekleştirilmesinde verdiği destek için teşekkür etti.

İşbirliğinin derinleştirilmesi ve yeni projeler

Mirziyoyev ise Özbekistan ile UNESCO ortaklığının daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesinden yana olduğunu belirterek, öncelikli alanlarda yeni ortak projelerin hayata geçirilmesine vurgu yaptı. Görüşmede, son yıllarda iki taraf arasındaki üst düzey işbirliğinin gelişerek devam etmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Toplantının sonunda Mirziyoyev, bilim, eğitim ve kültür alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki büyük hizmetleri ve Özbek halkının zengin kültürel mirasının yaygınlaştırılmasındaki kişisel katkılarından dolayı Azoulay'a ülkesinin en yüksek ödüllerinden Dostluk Nişanı'nı takdim etti.

