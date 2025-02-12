Özbekistan Ekonomisi 2024’te 115 Milyar Doları Aştı

Özbekistan Ekonomisi Büyüyor

Özbekistan ekonomisinin büyüklüğü, 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre %6,5 oranında artarak 115 milyar dolara yaklaştı. Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası 114 milyar 960 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Sektör Bazında Büyüme

2024 yılı içinde sanayi üretimi %6,8, hizmetler sektörü %7,7, inşaat %8,8, tarım, orman ve balıkçılık sektörü %3,1, perakende satış ise %9,9 oranında büyüme kaydetti.

Enflasyon ve Dış Ticaret Verileri

Geçtiğimiz yıl ülkenin yıllık enflasyonu %9,8 olarak kaydedilirken, 2024 yılı için toplam dış ticaret hacmi de bir önceki yıla göre %3,8 artarak 65 milyar 934 milyon dolar oldu. İhracat hacmi %8,4 artışla 26 milyar 948,2 milyon dolar, ithalat hacmi ise %0,8 artışla 38 milyar 985,8 milyon dolar düzeyine ulaştı.

Yeni İşletmeler ve Ekonomik Tarih

2024 yılında Özbekistan'da 79 bin 700 yeni işletme kuruldu. Bu işletmelerin toplam sayısı 1 Ocak 2025 itibarıyla 424 bin 800 olarak kaydedildi. Kovid-19 salgını öncesinde yıllık ortalama %5-6 oranında büyüyen Özbekistan ekonomisi, 2020 yılında %1,6, 2021'de %7 ve 2022'de %5,7 büyüme gerçekleştirmişti. 2023 yılı itibarıyla ise %6 oranında büyüme kaydederek gayri safi yurt içi hasılasını 90 milyar 800 milyon dolar olarak kaydetmiştir.