DOLAR
35,72 -0,13%
EURO
37,59 -0,29%
ALTIN
3.181,69 -0,03%
BITCOIN
3.535.060,1 5,73%

Özbekistan'ın Nüfusu 37 Milyon 543 Bini Aştı

Özbekistan'ın nüfusu 1 Ocak 2024 itibarıyla 37 milyon 543 bin 200'e ulaştı. Kent ve kırsal kesimlerin demografik durumu ve doğum istatistikleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:24
Özbekistan'ın Nüfusu 37 Milyon 543 Bini Aştı

Özbekistan Nüfusu 1 Ocak'ta 37 Milyon 543 Bini Aştı

Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olan Özbekistan, 1 Ocak 2024 itibarıyla nüfusunu 37 milyon 543 bin 200 olarak belirledi. Bu artış, Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı'nın verdiği verilere dayanmaktadır.

Nüfus Artışı ve Dağılımı

2023 yılının başında 36 milyon 799 bin 800 olan ülke nüfusu, geçen bir yılda %2 oranında artış göstermiştir. Özbekistan'daki nüfusun 19 milyon 135 bin 800'ü şehirlerde, 18 milyon 407 bin 400'ü ise kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Nüfusun cinsiyet dağılımı ise 18 milyon 904 bin 500 erkek ve 18 milyon 638 bin 700 kadın olarak kaydedilmiştir.

Nüfus Yoğunluğu ve Diğer İstatistikler

Nüfus yoğunluğu, 2023 yılına göre 2 kişi artarak 83,6 seviyesine ulaşmıştır. 2024 yılında doğum oranı ise geçen yıla kıyasla %3,7 azalmış, toplamda 926 bin 400 bebek dünyaya gelmiştir.

2024 yılında 174 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş olup, bu rakam 2023'e göre %0,9 artış göstermiştir. Ayrıca, 2023 yılında Özbekistan'a 2 bin 229 kişi göç ederken, 10 bin 842 Özbek vatandaşı yurtdışına çıkmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti
2
Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı
3
İBB Başkanı İmamoğlu Yangın ve Tutuklamalara Dair Açıklamalarda Bulundu
4
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplandı
5
Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karahocagil, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
7
Ankara'da Ev Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!