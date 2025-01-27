Özbekistan'ın Nüfusu 37 Milyon 543 Bini Aştı

Özbekistan Nüfusu 1 Ocak'ta 37 Milyon 543 Bini Aştı

Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olan Özbekistan, 1 Ocak 2024 itibarıyla nüfusunu 37 milyon 543 bin 200 olarak belirledi. Bu artış, Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı'nın verdiği verilere dayanmaktadır.

Nüfus Artışı ve Dağılımı

2023 yılının başında 36 milyon 799 bin 800 olan ülke nüfusu, geçen bir yılda %2 oranında artış göstermiştir. Özbekistan'daki nüfusun 19 milyon 135 bin 800'ü şehirlerde, 18 milyon 407 bin 400'ü ise kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Nüfusun cinsiyet dağılımı ise 18 milyon 904 bin 500 erkek ve 18 milyon 638 bin 700 kadın olarak kaydedilmiştir.

Nüfus Yoğunluğu ve Diğer İstatistikler

Nüfus yoğunluğu, 2023 yılına göre 2 kişi artarak 83,6 seviyesine ulaşmıştır. 2024 yılında doğum oranı ise geçen yıla kıyasla %3,7 azalmış, toplamda 926 bin 400 bebek dünyaya gelmiştir.

2024 yılında 174 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş olup, bu rakam 2023'e göre %0,9 artış göstermiştir. Ayrıca, 2023 yılında Özbekistan'a 2 bin 229 kişi göç ederken, 10 bin 842 Özbek vatandaşı yurtdışına çıkmıştır.