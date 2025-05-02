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Özbekistan ve Afganistan Amuderya Nehri için Ortak Yönetim Anlaşması İmzaladı

Özbekistan ve Afganistan, Amuderya Nehri'nin yönetimi ve kullanımı konusunda önemli bir anlaşmaya imza attılar.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 14:25
Özbekistan ve Afganistan Amuderya Nehri için Ortak Yönetim Anlaşması İmzaladı

Özbekistan ve Afganistan'dan Tarihi Anlaşma

Özbekistan ile Afganistan, Amuderya Nehri'nin ortak yönetimi ve kullanımı üzerinde önemli bir anlaşmaya imza attılar. Özbekistan Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım Bakan Yardımcısı Cemşid Abduzuhurov başkanlığındaki heyet, Afganistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Üst Düzey Temaslar

Bu ziyaret sırasında Abduzuhurov, Afganistan'ın tarım, su ve enerji bakanlıklarından üst düzey yetkililer ile Belh Valisi Hacı Muhammed Yusuf Vefa ile bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, tarım ürünlerinin ithalat-ihracat prosedürlerinin sadeleştirilmesi, bitki karantinası konusunda işbirlikleri ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı gibi konular ele alındı.

Kuştepe Kanalı Projesi ve Su Sorunları

Anlaşmanın ardından Afganistan, Kuştepe Kanalı Projesi'nin inşasına 2022 yılında başlamıştı. Toplam uzunluğu 285 kilometre olan bu kanalın, taban genişliği 80 metre, yüzey genişliği ise 150 metre olacak şekilde tasarlamıştır. Derinliği ise 8 ila 13 metre arasında değişmektedir. Bu proje sayesinde Amuderya Nehri'nin sularının Afganistan'a taşınması ve ülkenin tarım ile hayvancılığına ivme kazandırması hedefleniyor.

Ancak Özbekistan, bu projenin Amuderya Nehri'nin sularının üçte birinin alınmasına yol açacağını ve bu durumun bölgede ciddi su sorunlarına sebep olabileceğini dile getiriyor. Bu nedenle Taşkent yönetimi, projeye karşıt bir tavır sergiliyor. Eylül 2023'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, projenin Orta Asya'daki su dengesini değiştireceği konusunda uyarılar yaptı.

Özbekistan Tarım Bakan Yardımcısı Cemşid Abduzuhurov başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak...

Özbekistan Tarım Bakan Yardımcısı Cemşid Abduzuhurov başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak üzere Afganistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Abduzuhurov başkanlığındaki heyet, Afganistan tarım, su ve enerji bakanlıklarından üst düzey yetkililer ve Belh Valisi Hacı Muhammed Yusuf Vefa ile bir araya geldi. Özbekistan ile Afganistan arasında, Amuderya Nehri'nin ortak yönetimi ve kullanımına ilişkin anlaşma imzalandı.

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