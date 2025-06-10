DOLAR
39,19 0%
EURO
44,81 0%
ALTIN
4.196,32 0%
BITCOIN
4.300.463,67 0,25%

Özbekistan ve Bulgaristan İlişkileri Güçleniyor

Özbekistan ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler, yeni ortak bildiri ile genişletiliyor. Ticaret ve işbirliğine yönelik önemli adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 15:12
Özbekistan ve Bulgaristan İlişkileri Güçleniyor

Özbekistan ve Bulgaristan İlişkileri Güçleniyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkeler arasındaki ilişkilerin genişletilmesine yönelik önemli bir ortak bildiri imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Taşkent'te düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu sırasında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi.

İki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve gelecekteki perspektifleri üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu. Görüşmelerde, ticaret hacminin arttırılması, uçak seferlerinin artırılması, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularında mutabakat sağlandı.

Bu görüşmelerin ardından, Mirziyoyev ve Radev, Özbekistan ile Bulgaristan arasındaki işbirliğinin genişletilmesine ilişkin ortak bildiriye imza atarak, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştirme kararlılıklarını ortaya koydular.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Yatırım...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu için ülkede bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (solda) ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Yatırım...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu için ülkede bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (solda) ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL Yerine 7438 TL Ödeyeceksiniz!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Mozambik'te Kurban Eti Dağıtımına Başladı
2
Balıkesir'de Çöplükteki Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bakan Göktaş Azerbaycan'da Öğrencilerle Buluştu: Kimlik ve Aile Değerleri Üzerine Vurgu
4
İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği
5
İstanbul Valisi Gül, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bayram Coşkusunu Paylaştı
6
TDV, Togo'da 21 bin Aileye Kurban Eti Dağıtıyor
7
Tokat'ta Devrilen Araçta 5 Kişi Yaralandı

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL Yerine 7438 TL Ödeyeceksiniz!

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi