Özbekistan ve Bulgaristan İlişkileri Güçleniyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkeler arasındaki ilişkilerin genişletilmesine yönelik önemli bir ortak bildiri imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Taşkent'te düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu sırasında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi.

İki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve gelecekteki perspektifleri üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu. Görüşmelerde, ticaret hacminin arttırılması, uçak seferlerinin artırılması, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularında mutabakat sağlandı.

Bu görüşmelerin ardından, Mirziyoyev ve Radev, Özbekistan ile Bulgaristan arasındaki işbirliğinin genişletilmesine ilişkin ortak bildiriye imza atarak, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştirme kararlılıklarını ortaya koydular.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu için ülkede bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (solda) ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu için ülkede bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (solda) ile bir araya geldi.