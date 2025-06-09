Özbekistan ve Slovakya Stratejik Ortaklık Anlaşmasına İmza Attı

Özbekistan ve Slovakya Arasındaki İlişkiler Stratejik Ortaklık Statüsüne Yükseldi

Özbekistan ile Slovakya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiği bildirildi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent'te bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

İlişkilerin Gelişimi Üzerine Değerlendirmeler

Görüşme esnasında Mirziyoyev, son yıllarda iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda hızla geliştiğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ziyaretin Özbekistan-Slovakya ilişkilerinin tarihinde niteliksel olarak yeni bir dönem başlatacağını belirtti.

Ekonomik ve Ticari İşbirlikleri

Taraflar, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde sağlanan yapıcı siyasi diyaloğun önemine ve gerçekleştirilen Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon toplantısına duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu işbirliklerinin ticari-ekonomik ve yatırım alanlarında sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Ortaklık ve Koordinasyon

Mirziyoyev ve Fico, çağdaş tehditler ve öngörülemeyen uluslararası durumlar göz önünde bulundurularak Avrupa kurumları dahil iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve ürün yelpazesinin genişletilmesi üzerine detaylar ele alındı.

Eğitim ve Kültürel İşbirliği Programları

İki lider ayrıca, eğitim alanında işbirliği ve üniversiteler arasında akademik değişim programlarını hayata geçirme konusunda anlaştı. Kültür İşbirliği Programı'nın kabul edilmesi üzerinde de karara varıldı.

Önemli Anlaşmalar ve İmza Töreni

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Fico, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına dair ortak bildiriyi imzaladı. Tarım, enerji, diplomatik personel eğitimi gibi alanlarda da işbirliği anlaşmalarına imza atıldı. Ayrıca, 2025-2026 yıllarına yönelik bir işbirliği programı da oluşturuldu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent’te temaslarını sürdüren Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki ilişkilerin durumu ve perspektiflerine ilişkin görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Fico, Özbekistan ile Slovakya arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına ilişkin ortak bildiriye imza attı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent’te temaslarını sürdüren Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki ilişkilerin durumu ve perspektiflerine ilişkin görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Fico, Özbekistan ile Slovakya arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına ilişkin ortak bildiriye imza attı.