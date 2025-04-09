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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den Karabük'te Önemli Açıklamalar

Değirmenci, Özçelik-İş Sendikası'nın 50 bin üyesiyle Türkiye'nin 11. büyük sendikası olduğunu belirtti ve toplu iş sözleşmesini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 22:03
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den Karabük'te Önemli Açıklamalar

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den Karabük Açıklamaları

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük’te bir dizi temasları sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Değirmenci, sendikanın Türkiye'nin 11. büyük sendikası olduğunu ve 50 bin üyesiyle büyüklüğünü kanıtladığını vurguladı.

KARDEMİR ile 17. Dönem Sözleşmesi

KARDEMİR ile imzalanan 17. dönem toplu iş sözleşmesi sonrası iş yeri baştemsilciliği önünde işçilerle bir araya gelen Değirmenci, sendika olarak KARDEMİR’e büyük borçları olduğunu ifade etti. Değirmenci, "İyi günde de kötü günde de bir ve bütün olmaya devam edeceğiz" sözleriyle dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Başarı ve Ücret Artışı

Değirmenci, konuşmasında toplu iş sözleşmesiyle %54,38 oranında bir ücret artışı sağladıklarını belirtti. "Bugün, işçilerin taleplerine karşılık vererek bir rekor kırmayı başardık. Yüzleri güldüren bir sözleşme imzaladık" dedi.

Sendikanın Faaliyetleri ve Hedefleri

Daha sonra Yenişehir Kulübü KARDEMİR Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Değirmenci, Özçelik-İş Sendikası'nın Karabük’te kurulduğunu hatırlattı. Sendikanın, üyelerinin çocuklarına burs verdiklerini, sağlık sorunları olanlara ve doğal afet yaşayanlara yardımlar yaptıklarını belirtti. Değirmenci, yılda iki kez teşkilat eğitimi düzenlediklerini ve 15 şubesi olduğunu ifade etti.

Yurt Dışı Eğitimleri

Değirmenci, her dönem Avrupa sendikal hareketine katılarak uluslararası sendikacılık deneyimlerini üyelere aktarma hedefinde olduklarını dile getirerek, "Son 4-5 yıldır bu yöntemle dünyadaki sendikacılığı ve işbirliklerini aktif bir şekilde öğreniyoruz" dedi.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, temaslarda bulunmak üzere geldiği Karabük'te...

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, temaslarda bulunmak üzere geldiği Karabük'te, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile sendikaları arasında imzalanan 17. dönem toplu iş sözleşmesinin ardından, iş yeri baştemsilciliği önünde işçilerle buluştu.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, temaslarda bulunmak üzere geldiği Karabük'te...

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, temaslarda bulunmak üzere geldiği Karabük'te, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile sendikaları arasında imzalanan 17. dönem toplu iş sözleşmesinin ardından, iş yeri baştemsilciliği önünde işçilerle buluştu.

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