Özdağ, Yavaş'ı Ziyaret Etti: Avukat Tutuklaması Üzerine Açıklamalar

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ABB Başkanı Yavaş'ı Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. İki lider, ABB'de yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçmiş Olsun Dilekleri ve Teşekkür

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Mansur Yavaş, tahliye edilen Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdağ ise, tutuklu bulunduğu dönemde kendisi ile ailesinin yanında olan Yavaş’a teşekkür etti.

Avukatın Tutuklanması Üzerine Açıklama

Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanması ile ilgili bir soru yöneltildi. Yavaş, bir avukatın Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmadan işleme tabi tutulmasının hukuki bir hata olduğunu belirtti. Yavaş, "Avukatların her halükarda müvekkillerini savunmak zorunda olduklarını" vurgulayarak, "Avukatının tutuklanması, şu anda yapılan yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Derhal vazgeçilmelidir."

Özdağ ise daha önce avukatlara yönelik bir tutuklama hatırlamadığını ifade ederek, Türkiye’nin hukuk açısından olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (sağda), Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı (solda) ziyaret etti. Yavaş ve Özdağ, ABB'de yarım saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (sağda), Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı (solda) ziyaret etti. Yavaş ve Özdağ, ABB'de yarım saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.