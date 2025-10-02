Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Başladı — 5000 Burs, Son Tarih 20 Ekim 2025

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programına başvurular resmen başladı. Program, gençlerin akademik, kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek, liderlik ve mentörlük becerilerini güçlendirmek ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmeyi hedefliyor.

T3 Vakfı'nın açıklamasına göre programa toplam 5000 öğrenci burs imkanıyla dahil edilecek. Başvuruların son tarihi 20 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Burs kapsamı ve miktarlar

Program, farklı öğrenci gruplarına yönelik çeşitli kategorilerle geniş bir destek ağı sunuyor. Kapsam ve maddi destekler şu şekilde:

Eğitmen Mentor Burs Programı

81 ildeki üniversitelerde temel bilimler, sosyal bilimler, mühendislik ve eğitim fakültelerinde öğrenim gören 1100 öğrenciye, 12 ay boyunca aylık 6000 lira burs sağlanacak.

Yükselen Yıldız Burs Programı

İstanbul'daki üniversitelerde öğrenim gören 50 öğrenciye 10 ay süreyle aylık 6000 lira destek verilecek.

Eğitim Destek Burs Programı

81 ilde ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 3200 öğrenci, 10 ay boyunca aylık 4000 lira burs desteğinden faydalanacak.

Etik İletişim ve Yapay Zeka Bursları

Etik İletişim Burs Programı, medya okuryazarlığı ve dijital etik alanlarında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor; 20 öğrenciye aylık 6000 lira burs sağlanacak.

T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı ise yapay zeka ve büyük dil modelleri alanında bitirme projesi hazırlayan 30 lisans öğrencisine 6 ay boyunca aylık 7000 lira burs desteği sunacak.

Sen Geleceksin Burs Programı kapsamında üniversitelerin hazırlık ve 1-4. sınıflarında okuyan 600 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 6000 lira burs desteği verilecek.

Başvuru ve değerlendirme süreci

Başvurular bursiyer.t3vakfi.org adresi üzerinden alınacak. Adaylar ön başvuru ve belge yükleme ile başlayan süreçte video mülakat, kişilik envanteri, case/role play uygulamaları ve yüz yüze mülakat gibi aşamalardan oluşan kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

T3 Vakfı, programla bireysel değil, birlikte öğrenmeye dayalı bir gelişim süreci oluşturmayı; gençlerin akademik ve sosyal yönden güçlenmesini sağlamayı amaçladığını belirtiyor.