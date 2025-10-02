Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Başladı — 5000 Burs, Son Tarih 20 Ekim 2025

T3 Vakfı'nın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı; 5000 öğrenciye burs ve son başvuru 20 Ekim 2025.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:49
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Başladı — 5000 Burs, Son Tarih 20 Ekim 2025

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programına başvurular resmen başladı. Program, gençlerin akademik, kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek, liderlik ve mentörlük becerilerini güçlendirmek ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmeyi hedefliyor.

T3 Vakfı'nın açıklamasına göre programa toplam 5000 öğrenci burs imkanıyla dahil edilecek. Başvuruların son tarihi 20 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Burs kapsamı ve miktarlar

Program, farklı öğrenci gruplarına yönelik çeşitli kategorilerle geniş bir destek ağı sunuyor. Kapsam ve maddi destekler şu şekilde:

Eğitmen Mentor Burs Programı

81 ildeki üniversitelerde temel bilimler, sosyal bilimler, mühendislik ve eğitim fakültelerinde öğrenim gören 1100 öğrenciye, 12 ay boyunca aylık 6000 lira burs sağlanacak.

Yükselen Yıldız Burs Programı

İstanbul'daki üniversitelerde öğrenim gören 50 öğrenciye 10 ay süreyle aylık 6000 lira destek verilecek.

Eğitim Destek Burs Programı

81 ilde ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 3200 öğrenci, 10 ay boyunca aylık 4000 lira burs desteğinden faydalanacak.

Etik İletişim ve Yapay Zeka Bursları

Etik İletişim Burs Programı, medya okuryazarlığı ve dijital etik alanlarında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor; 20 öğrenciye aylık 6000 lira burs sağlanacak.

T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı ise yapay zeka ve büyük dil modelleri alanında bitirme projesi hazırlayan 30 lisans öğrencisine 6 ay boyunca aylık 7000 lira burs desteği sunacak.

Sen Geleceksin Burs Programı kapsamında üniversitelerin hazırlık ve 1-4. sınıflarında okuyan 600 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 6000 lira burs desteği verilecek.

Başvuru ve değerlendirme süreci

Başvurular bursiyer.t3vakfi.org adresi üzerinden alınacak. Adaylar ön başvuru ve belge yükleme ile başlayan süreçte video mülakat, kişilik envanteri, case/role play uygulamaları ve yüz yüze mülakat gibi aşamalardan oluşan kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

T3 Vakfı, programla bireysel değil, birlikte öğrenmeye dayalı bir gelişim süreci oluşturmayı; gençlerin akademik ve sosyal yönden güçlenmesini sağlamayı amaçladığını belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, IAC 2026 Antalya'yı Sidney'de Tanıttı
2
Türkiye'de 1,6 Milyondan Fazla Kişi 2026 Hac Kaydını Yeniledi
3
Kocaeli'de karaya oturan 'RAPID' gemisi için kurtarma çalışmaları başlıyor
4
Beyşehir Gölü'nde Kuraklık: Kıstıfan Adası Karayla Bütünleşti, Ada Sayısı Artıyor
5
Rutte: NATO, Rusya'nın hava sahası ihlallerine karşı tehdidi bertaraf edebildi
6
Komana Pontika'da 13. yüzyıla Ait Selçuklu Üzengi Bulundu
7
Fransa'da Binlerce İşçi Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Grevde

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat