Özel, emeklileri 31 Mart’ta hesap sormaya çağırdı: “Emekli ile çalışan karşı karşıya değildir”

CHP Lideri Özgür Özel’in Bursa Ziyareti ve Emekli Kartı Talebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, emeklilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini belirtti.

Emekli Maaşları ve Açlık Sınırı

Özel, TÜRK-İŞ tarafından belirlenen açlık sınırının 16 bin 200 lira olduğunu ifade ederek, emeklilerin 10 bin lira alacak olmasının, tek başına yaşayan bir kişi için bile açlık sınırının 6 bin lira altında yaşamak anlamına geldiğini vurguladı.

Erdoğan’a Çağrı

Özel, Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, “10 bin lirayı, 17 bin 2 lira olan asgari ücret düzeyine derhal çıkarmalıyız. Ben diyorum ki en düşük emekli maaşını asgari ücret yapalım, o diyor ki ‘Bunu böyle yaparsam çalışanlara maaş ödeyemem.’ Emekli ile çalışan karşı karşıya değildir, yan yanadır. Yarın da bu çalışanlar emekli olacak. Bu emekliler de bu memleket için yıllarca çalıştılar. Herkes bir gün emekli olacak. Onları karşı karşıya getirmek büyük bir haksızlıktır ve gerçekten emeklinin halinden anlamamaktır.” dedi.

Emekli Kartı Çağrısı

“Emekli kart” çağrısını yineleyen Özel, şunları kaydetti:

“Çok net olarak şunu ifade etmek isteriz, emekli karta ihtiyaç var. Emeklilerin kartına aradaki 7 bin 2 liranın hemen yüklenmesine ihtiyaç var. Bunun için de çok büyük bir paraya değil 780 milyon liraya ihtiyaç var. Hesabı yanıltıp 1,4 trilyon diyor, bu gerçeği yansıtmamaktadır. Erdoğan’ın sadece İliç’teki ve Türkiye’deki bütün madencilerin, iş adamlarının, holdinglerin ödemeleri gerekip de ödettirmediği vergi, emekliye lazım olan paraya yetmektedir. Sen İliç’teki katil firmadan Anagold’dan vergiyi al, holdinglerden vergiyi al, beşli çeteden vergiyi al, emekliye ver kardeşim. İşte kaynak sana ortada. Affettiğin vergileri affetmesen, vazgeçtiğin vergilerden vazgeçmesen, zenginin zenginliğine zenginlik katmasan, emeklinin sofrasına ekmek katarsın, et katarsın, süt katarsın, sobasına odun atarsın, doğal gazına para bulursun. Bu yüzden ben bu seçimin sokaktaki gündemini konuşuyorum, o da emekli yoksulluğu çalışan yoksulluğudur, kent yoksulluğudur. Biz bütün emeklileri 31 Mart’ta oy kullanırken size para bulamayan Erdoğan’a hesap sormaya davet ediyoruz. Ben bütün işçileri 31 Mart’ta oy kullanırken sizi açlığa, yoksulluğa iten Erdoğan’a hesap sormak üzere oy kullanmaya davet ediyorum. Ben esnafı, çiftçiyi, mağdurları, bütün işsizleri 31 Mart’ta bu iktidara güçlerini göstermeye ve bu iktidardan hesap sormaya davet ediyorum.”

Özel, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’u seçim çalışmaları kapsamında dün yaptığı bir ziyaret sırasındaki sözleri dolayısıyla eleştirdi.

Konuşmasının ardından Havvanur adlı SMA hastası çocuğun teyzesiyle görüşen ve kumbaraya bağışta bulunan Özel’e, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkan adayları, partisinin il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.