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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Temmuz 2024

ANADOLU AJANSI

Yayın Tarihi: 21.07.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 10:45
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Temmuz 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Gıda İşletmelerinde Karekod"u AA'ya anlattı:

- "Umuyorum ki en kısa zamanda işletmelerin ekseriyeti bu uygulamayı hayata geçirmiş olacaklar. Bir tüketici olarak markete gittiğimde bu karekodu okutup, buranın en son ne zaman denetlendiğini gördüğümde bu benim için bir güven kaynağı olacak"

(Şaduman Türkay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)


2- Türk savunma sanayisi rekorlarla SAHA'ya çıkacak

- Dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından biri haline gelen SAHA EXPO, 90 bin metrekare alanda 1200'ün üzerinde firmanın katılımıyla 22-26 Ekim'de kapılarını açacak

- 150 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarda ihracat ağırlıklı 1 milyar doları aşkın iş hacmi hedefleniyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)


3- Uzayın keşfinde özel sektörün rolü artıyor

- Uzun yıllar devletlerin kontrolünde yürütülen uzay çalışmalarında, yenilikçi teknolojileri ve büyük ölçekli yatırımlarıyla SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi özel firmalar ön saflarda yer alıyor

(Dilara Zengin/Washington)


4- Ses sanatçısı Ayşe Atam'ın hayali, kendi gibi devlet korumasında yetişenlere konser vermek

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda 15 yıl devlet koruması altında büyüyen Atam:

- "Çocuk evlerinde çok fazla imkan var, çocuklar bu imkanları değerlendirirse çok güzel yerlere gelecekler. Çünkü devletimiz gerçekten her anlamda destek oluyor"

- "Devlet korumasındaki çocuklara özel ama herkesin de katılabileceği, içi dolu dolu bir konser vermek, onlarla düet yapmak, unutulmaz anlar yaşatmak istiyorum. İçlerinden bazılarını vokalist olarak yetiştirmek de benim en büyük hayalim"

(Şaduman Türkay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)


5- Aşırı sıcaktan korunmak ve yaz aylarında doğru beslenmek için öneriler

- İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Şehmus Özmen:

- "Çocuklar, yaşadıkları sıvı kaybının farkına varamayabileceği için ailelerin, çocuklarını bu saatlerde gölge veya serin bir yerde tutmaları, yeterli su almalarını sağlamaları ve dışarıda geçirilen zamanı kısıtlamaları yararlı olacaktır"

- Uzman diyetisyen Asya Naz Al:

- "Sıcak havalarda beslenme düzeninde su tüketimine odaklanılmalı, hafif ve sulu yiyecekleri tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınarak vücudun rahatlamasına yardımcı olacak şekilde beslenmek önemlidir"

(Elif Küçük/İstanbul)


6- Türk çayı yılın ilk yarısında 112 ülkede alıcı buldu

- Dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den, ocak-haziran döneminde yapılan ihracat 13 milyon 914 bin 532 dolara ulaştı

- DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu:

- "Bahçelerde verim ve kaliteyi artıracak çalışmaların yapılmasıyla çay ihracatımızın çok daha üst rakamlara ulaşacağına, dünya piyasalarında söz sahibi olacağımıza inanıyoruz"


7- DOSYA HABER/YAPAY ZEKA - Yapay zekanın ayrımcılık yapmaması insanların ayrımcı olmamasına bağlı

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kirişci:

- "Bölgelerinde siyahi ya da farklı ırktan insanların oturmasını istemeyenlerin taleplerine göre üretilmiş algoritma ırkçı, ayrımcı konut satışı-kiralaması yapmaktadır"

- "İnsan düzelmedikçe yapay zekadan daha iyi sonuçlar beklemek imkansızdır"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)


8- PARİS 2024'E DOĞRU tema başlıklı bugün yayımlanacak bazı haberlerimiz şöyle:

- Türkiye modern pentatlonda "ilkleri" yaşamaya devam edecek

(Muhammed Boztepe/Ankara)

- Türkiye artistik cimnastikte ilk kez takım kotasıyla olimpiyatlarda yer alacak

(Muhammed Boztepe/Ankara)

- Olimpiyatın binlerce yıllık öyküsü

(Ercan Çakar-Bozhan Memiş/İstanbul)

- Türkiye olimpiyatlarda "ata sporuyla" gülüyor

(Ercan Çakar/Ankara)


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