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Özel Harekat Polisleri Suriye Görevine Dualarla Uğurlandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat timleri, Suriye'deki görevlerine dualarla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 18:04
Özel Harekat Polisleri Suriye Görevine Dualarla Uğurlandı

Osmaniye'den Suriye'ye Kahraman Yolculuk

Suriye'de görev yapacak olan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen bir törenle görev yerlerine uğurlandı. Tören, özel harekat polislerinin başarılı birer görev ifa etmeleri için gereken moral ve dua ile gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz'dan Moral Dolu Mesaj

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katılan Vali Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez ile özel harekat polisleri, duygusal anlara tanıklık etti. Vali Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce birçok arkadaşınızı, sizleri yolcu ettik, Allah’a hamdolsun gidip döndünüz. Sizleri de dualarımızla bu kutlu göreve gönderiyoruz. Siz kahramanlarımız, her zaman görevi hakkıyla yapan, gerçek anlamda vatansever, yurtsever, memleket aşığısınız. Her zaman gurur duyduğumuz kahraman Özel Harekat Polislerimizi bugün yine kutlu bir göreve yolcu ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin, yolunuz açık olsun. Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin."

Vali Yılmaz'ın konuşmasının ardından, özel harekat timleri, dualar eşliğinde Suriye'deki görev yerlerine uğurlandı.

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler...

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı. Törene Vali Erdinç Yılmaz katıldı

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler...

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı. Törene Vali Erdinç Yılmaz katıldı

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