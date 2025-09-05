Özel Okullarda MEB Kitapları Denetlenecek: Yusuf Tekin'ten Yaptırım Uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adile Sultan Kasrı'nda katıldığı AA Editör Masası programında özel okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının kullanılmaması veya ek ücret talep edilmesine ilişkin düzenlemeleri ve denetimleri açıkladı.

MEB kitapları ve özel okullar

Bakan Tekin, konuyu şöyle özetledi: "Biz özel okullara da kitaplarımızı ücretsiz olarak gönderirken, neden özel okullar ilave olarak ders kitabı ücreti adıyla velilerden kitap ücreti alıyorlar? Bunu anlamakta zorlanıyoruz." Tekin, bu yıl yönetmelikte düzenleme yapıldığını, önümüzdeki ay özel okullarda denetim talep ettiğini ve ders kitaplarının özel okullarda ders kitabı olarak okutulmasının ısrarla istendiğini belirterek, uygunsuzluğa ilişkin yaptırım uygulanacağını söyledi. "Bu da benim açımdan önemli bir yenilik" dedi.

Kitaplar, sınavlar ve ÖSYM

Tekin, özellikle FETÖ döneminde MEB kitapları, öğretmenleri ve okullarının itibarsızlaştırıldığını belirterek, liselere ve üniversiteye girişte çıkan soruların MEB kitaplarından çıkmadığı algısının oluşturulduğunu savundu. ÖSYM ile yapılan görüşmelere değinen Tekin, "ÖSYM'nin yaptığı, üniversiteye giriş sınavındaki bütün sorular bizim ders kitaplarımızdan çıkacak. Bütün soruların müfredatla ki karşılığını ÖSYM başkanımız bize getirdi, teslim etti. Müfredatımızda karşılığı olmayan hiçbir soru sorulmadı" ifadelerini paylaştığını aktardı.

Ücretsiz destekleme kursları

Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ek olarak alınan kaynak kitaplara ilişkin eleştirileri de değerlendiren Tekin, okulların sunduğu destekleme ve yetiştirme kurslarına dikkat çekti. "Öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını okulda ücretsiz bir biçimde gidereceği mekanizmayı biz oluşturduk." dedi ve velilere dışarıdan ücretli ek ders veya özel eğitim kurumlarına gerek olmadığını hatırlattı.

Öğretmen maaşları ve denetim çağrısı

Devlet ve özel okullardaki öğretmen maaşları arasındaki farklara ilişkin eleştirilerin kendilerine ulaştığını söyleyen Tekin, sistemden görülen verilere göre kamu ile özel arasındaki farkın çok marjinal olduğunu belirtti. Düşük ücret aldığını düşünen öğretmenlere genel müdürlüğe başvurmaları halinde denetim yapılacağını bildirdi ve "Biz hiçbir öğretmen arkadaşımızın özel okullarda emeğinin sömürülmesine müsaade etmeyiz" dedi.

Mesleki ve teknik eğitimdeki adımlar

Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere işbaşı eğitimlerinde asgari ücretin yüzde 50'sine kadar ödeme yapıldığı, meslek hastalıkları ve iş yeri kazalarına karşı sigorta uygulandığı gibi tedbirlerin alındığını aktaran Tekin, bu uygulamaların 2011'den itibaren başlatılan tedbirlerden biri olduğunu söyledi. "Tedbirler sayesinde mesleki ve teknik eğitimde ciddi bir kıpırdama oldu." ifadelerini kullanan Tekin, geçen yıl meslek liselerinin genel ortaöğretim içindeki oranının %42 olduğunu paylaştı.

Mesleki ortaokullar ve sosyal medya uyarısı

Mesleki ortaokul tartışmalarına değinen Tekin, temelsiz ve ideolojik eleştirilerle karşılaştıklarını belirterek sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımlar hakkında uyardı: "Bir şey söyleyeceğim ama şimdi tartışılacak. Temelsiz, ideolojik, bilmeden, karnından konuşan insanların eleştirileriyle karşı karşıya kaldık." Bakan, sosyal medya paylaşımı yapmadan önce bakanlığa soru sorulmasını tavsiye etti. Ayrıca mesleki, spor ve sanat alanlarında yeteneklerin erken keşfinin önemine işaret ederek spor ortaokulları ve müzik eğitimi gibi adımları sıraladı.

(Sürecek)